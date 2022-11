Un ouvrage de la Belge Marine Schneider récompensé au Salon du livre jeunesse à Montreuil

La 38e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes mercredi à Montreuil, à côté de Paris, et décerné la " Pépite d’Or ", sa plus prestigieuse récompense, au conte " Hekla et Laki " (Albin Michel Jeunesse), au titre inspiré de noms de volcans islandais, de l’autrice belge Marine Schneider.