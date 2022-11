Laurent Haulotte quitte RTL Belgique

Laurent Haulotte a prévenu la rédaction de son départ par mail en début d’après-midi.

Agé de 54 ans, Laurent Haulotte était rentré à RTL Belgique en 1994, après un bref passage à la RTBF où il avait présenté le jeu Le bon numéro. Après avoir présenté la tranche 7 h-8h sur Bel RTL, il a ensuite présenté le JT de 13 Heures au printemps 1997, avant d’en devenir le titulaire à la fin de la même année. Deux ans plus tard, en 1999, il devient le titulaire du JT de 19 Heures, devenu le rendez-vous d’info le plus regardé en Belgique francophone. Après avoir commenté le sport au début des années 2000, il était devenu rédacteur en chef adjoint en charge des sports en 2005, puis "Head of Sport", en contribuant à l’élargissement de l’offre sportive de RTL et à la création de la marque RTL Sport. Il quittera la présentation du 19 Heures en 2008 pour devenir Directeur de la rédaction puis "News Director" en 2018.

RTL TVI a confirmé ce départ dans un communiqué. "Au cours de ces 28 années au service de RTL, Laurent Haulotte aura contribué, tant comme présentateur que dans ses différentes fonctions de management, au développement et au leadership de RTL Info et RTL sport. L’ensemble de RTL Belgium et de la rédaction RTL Info, lui souhaite le meilleur dans ses nouveaux projets."

Dans l’attente de la confirmation d’un nouveau "News Director", c’est Philippe Roussel, "Head of News", qui représentera la rédaction RTL Info auprès du CEO Guillaume Collard, précise encore le média privé.

"J’ai vécu à RTL une aventure professionnelle exceptionnelle et ai eu la chance de pouvoir travailler avec des personnes d’une grande qualité. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont fait confiance et dont j’ai énormément appris. Je souhaite à l’ensemble des équipes de RTL, et particulièrement à celles de la rédaction RTL Info, de poursuivre sur la voie du succès face aux défis à venir", indique Laurent Haulotte dans ce même communiqué.

Si ce départ se fait d’un commun accord, il nous revient que Laurent Haulotte se trouvait sur la sellette depuis le rachat de RTL Belgique par Rossel et DPG Média en début d’année. Des soucis de gestion humaine sont évoqués.