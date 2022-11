À la fin de l’émission de ce samedi 26 novembre, un Belge a été honoré de sa première victoire dans les Masters. Renaud, l’instituteur de notre pays a remporté la compétition.

Le lauréat s’est retrouvé faxe à Elodie, Hervé et Manon en demi-finale, lors d’une compétition serrée. Une revanche méritée pour le candidat critiqué par Nagui. Ses révisions lui ont permis de dépasser ses lacunes vocales. Ils se sentaient impressionnés par ses concurrents surentraînés, d‘après Femme Actuelle.

Confidences

Les nouveaux adversaires de Renaud font déjà l’objet de commentaires par le vainqueur : "Je les trouve très courageux. Maintenant, je suis moi aussi dans cette dynamique-là [celle de réviser encore plus sérieusement, ndlr], je ne vais pas le cacher. Je suis assez impressionné parce qu’ils chantent jusqu’à la clochette et c’est ce qui demande le plus de concentration étant donné que là on n’a pas de temps pour réfléchir… Ils sont très sérieux", a admis le gagnant des Masters 2022.

Pour Renaud, le programme a évolué depuis sa première participation il y a 4 ans, en 2018. "Pour être honnête, je pense que si je devais refaire mon parcours actuellement, mais avec mes connaissances de l’époque, à l’heure actuelle, je ne pense pas que j’aurais tenu 55 émissions et gagné 391.000 euros", a-t-il confié.