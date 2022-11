Joyeux Noël : le casting de Love Actually se réunit, 19 ans après!

Elle sera intitulée "The Laughter & Secrets of Love Actually, 20 Years Later" et réunira le réalisateur et les acteurs du film sur la chaîne ABC News, dont Hugh Grant, Emma Thompson, Bill Nighy, Laura Linney, Thomas Brodie-Sangster et Olivia Olson.

L’objectif de l’émission est de décrypter le phénomène Love Actually, devenu culte au fil des hivers, mais aussi de délivrer quelques coulisses du film. Découvrez-en ici la bande-annonce :