Viols et violences: un grand espoir du cinéma français mis en examen

Les faits se seraient déroulés « entre 2018 et 2019 » à Paris, Mulhouse et Strasbourg. Les victimes, quant à elles, évoluent « dans le monde du théâtre ».

L’acteur, qui « conteste tout », a également été placé sous statut de témoin assisté dans une quatrième plainte pour viol déposée par une autre ex-compagne.

Actuellement sous contrôle judiciaire, le jeune comédien a failli être placé en détention provisoire. Malgré tout, il lui est actuellement interdit de se rendre à Paris et dans ses alentours, ainsi qu’à Strasbourg et à Mulhouse.

Toujours d’après les précisions apportées par la magistrate, Sofiane Bennacer n’a pas le droit non plus d’approcher ou de rencontrer les plaignantes et les témoins parmi lesquelles Valeria Bruni-Tadeschi. Selon « Le Parisien », cette dernière serait en effet la nouvelle compagne de l’acteur.

Visiblement bien informé, le média français assure que les victimes présumées ont décrit « une liaison sous emprise au cours de laquelle des relations non consenties auraient eu lieu ».

À 25 ans, l’acteur, considéré comme une des révélations du cinéma français, est à l'affiche du film « Les Amandiers ».

Il y a un an, l’humoriste et comédien Ary Abittan était aussi accusé de viol par une femme avec qui il entretenait une liaison.