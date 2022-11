Indochine: un Central Tour sublimé en IMAX sur grand écran

De quoi susciter quelques cris stridents de fans ravis et étonnés de voir leurs idoles en vrai, à quelques mètres d’eux. Après avoir répondu à de nombreuses questions, Nicola Sirkis a rencontré la presse pour évoquer le film mais aussi la suite.

Nicola, parlons d’abord du film. Quand avez-vous pris la décision de filmer ce concert avec le procédé IMAX ?

Cela date de janvier dernier. Nous avions décidé depuis longtemps de filmer ces concerts anniversaire. Nous n’avions pas fait de DVD pour le 13 Tour en 2018 et donc on savait qu’on allait faire une captation. En janvier dernier, les gens de Pathé nous ont convaincus de tourner en IMAX. Et donc nous sommes les premiers au monde à proposer un concert en entier avec cette technologie. De plus, c’est un projet européen car le réalisateur Hans Pannecoucke est Belge, et il a bossé avec des équipes anglaises, espagnoles, italiennes, françaises… Et toute l’infrastructure vient de Belgique.

En France, chaque fois que l’on propose quelque chose, on nous répond: « ah non, ça ne va pas être possible. »

Pourquoi chez nous ?

Parce que je pense que vous êtes les meilleurs dans ce domaine. Et puis, en France, chaque fois que l’on propose quelque chose, on nous répond: "ah non, ça ne va pas être possible." Le challenge le plus important, c’était le son à l’intérieur de l’écran central. Ce qui me gène le plus lors de concerts dans les stades, ce sont ces barres de son qui gâchent la vue de beaucoup de personnes. Mais on a trouvé une solution.

Est-ce que le « 360 Tour » de U2 vous a inspiré ?

Oui, bien sûr. Je l’ai toujours dit, on n’a rien inventé en jouant en central. Sauf que U2, c’était un faux central. Il était décalé sur un axe. Mais U2 reste un des meilleurs groupes de stade du monde, avec Coldplay. Mais ma première référence, c’est le Lovesexy Tour de Prince, en 1988-1989.

Pourquoi avoir choisi de tourner ce film à Lyon ?

À Paris, nous avions déjà fait deux DVD, Putain de Stade et Black City Concert. À Lille, nous avions déjà fait une retransmission. Mais c’était plus sûr, car on y jouait deux soirs de suite… Et finalement on a pris le risque de ne filmer qu’un seul soir à Lyon. C’est un stade magnifique. Hans Pannecoucke, le réalisateur belge avec qui on travaille depuis longtemps, nous a suivis lors des concerts précédents afin de prendre ses marques. Le seul souci finalement, c’était la météo. Mais il y a eu un miracle. Tous les jours on nous a prédit de la pluie, mais on n’a jamais rien eu.

Nous sommes d’ailleurs en train d’examiner la possibilité de faire une séance par mois avec ce film, dans une ville au hasard…

Vous aviez une idée du rendu que vous souhaitiez ?

En fait, je suis toujours sceptique sur les concerts en DVD. J’aime bien les regarder, car je ne sais pas aller voir tout. Mais j’ai toujours des craintes pour l’ambiance. Mais je pense qu’ici, avec le procédé IMAX, on est parvenus à bien la retranscrire. Et vous n’aurez jamais cette qualité-là chez vous. Nous sommes d’ailleurs en train d’examiner la possibilité de faire une séance par mois avec ce film, dans une ville au hasard… Cela peut être bien.

Faire un concert en live-stream afin de permettre aux gens qui n’ont pas pu acheter de billets de pouvoir regarder le concert quand même, c’est le futur ?

Je ne sais pas… Je ne suis pas sûr qu’on puisse faire du live en direct avec le procédé IMAX. Et puis rien ne vaut le concert vivant. On regrette de n’avoir pu faire que six stades avec cette tournée. Mais il fallait des stades capables d’accueillir l’infrastructure. Ce n’était pas possible au stade Roi Baudouin à cause du poids. Et puis j’ai aussi choisi les stades en fonction du respect du public. C’est impensable pour moi d’aller à un concert et de rester coincé ensuite des heures dans sa voiture pour rentrer chez soi.

En 2026, on va arriver aux vingt ans de l’album Alice & June et sans doute qu’on fêtera ça, car c’est un disque qui a marqué de nombreux fans.

Après un tel gigantisme, on fait quoi ?

On nous pose la question après ! s chaque tournée… On va trouver un truc, mais qui peut être beaucoup plus simple. Là, c’était un dispositif exceptionnel pour nos 40 ans… Je ne suis pas sûr qu’on fêtera nos 50 ans en 2031. Peut-être… Donc il fallait marquer le coup sur les 40 ans. En 2026, on va arriver aux vingt ans de l’album Alice & June et sans doute qu’on fêtera ça, car c’est un disque qui a marqué de nombreux fans.

Avant la pandémie, vous aviez aussi parlé d’une formule où vous reprendriez l’intégralité de votre répertoire…

Oui, c’est toujours dans les cartons… C’est bien d’avoir 300% de projets et de finalement en garder un tiers… (sourire)

Oui, on écrit un album depuis un an. On a les morceaux, mais je n’ai pas encore écrit les textes.

Vous bossez sur un nouvel album ?

Mardi prochain, on donnera quelques informations supplémentaires sur les nouveautés attendues… Mais oui, on écrit un album depuis un an. On a les morceaux, mais je n’ai pas encore écrit les textes.

La situation géopolitique aujourd’hui avec la guerre en Ukraine notamment, cela vous inquiète ?

On voit une Europe qui se défend et qui est sûre d’elle… Mais c’est clair qu’il va falloir se battre pour conserver nos libertés. C’est complètement dingue qu’en 2022, il y a des types comme Poutine qui fassent des trucs pareils. Et quand on voit ce qui se passe en Iran et le courage des femmes iraniennes, c’est un exemple pour beaucoup d’entre nous.