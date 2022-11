« Star Academy »: voici le premier finaliste et les 5 candidats nommés de la semaine (vidéo)

Lors du prime de la demi-finale, il y aura donc cinq candidats sur le banc des nommés, dont 2 quitteront définitivement l’aventure.

Et pour les départager, le thème des évaluations était libre. "Vous venez, vous nous faites une chanson de votre choix. Ce que vous voulez. Mais nous, on veut prendre notre claque, en tant que spectateur. Tout ce que vous avez acquis jusque-là doit vous servir. Racontez-nous votre" Star Ac’ ", entre trente secondes et une minute et pas en chanson. C’est libre, vous faites ce que vous voulez, du mime, de la danse, du théâtre, vous pouvez parler, faire un poème", a expliqué aux académiciens Michael Goldman, le directeur de cette promotion 2022.

Ce mercredi, le fils de Jean-Jacques Goldman est venu au château afin d’annoncer le nom du premier académicien qualifié pour la finale du 26 novembre prochain. "L’élève qui a fait la meilleure évaluation, c’est celui qui a eu en moyenne la meilleure note. Et c’est Louis."

Ému, Louis est tombé dans les bras d’Enola, sa complice d’aventure. "C’est le premier finaliste de la ‘Star Academy’ 2022", a d’ailleurs fait fièrement remarquer la jeune femme.

Qui de Anisha, Chris, Enola, Léa ou Tiana décrochera sa place en finale aux côtés de Louis? Réponse ce samedi...