Ce mercredi à la télé : les coins secrets des Petites Antilles

C’est un voyage dans les Petites Antilles, entre Guadeloupe, Dominique et Martinique, que propose ce nouveau numéro de Faut pas rêver. L’aventure de Carolina De Salvo commence par une immersion dans la nature luxuriante de la Dominique, aux côtés de Nathalie, monitrice de canyoning, avant de mettre le cap sur la Martinique où la notion d’équipe ici prend tout son sens. Qu’il s’agisse de barrer une yole – bateau traditionnel de l’île – avec Myrianna et Marie-France au sein d’un équipage 100% féminin, de pêcher à la senne (technique qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en les encerclant à l’aide d’un filet de pêche appelé senne) avec Joël et sa bande de copains ou de labourer un champ avec William, épaulé par des dizaines de villageois, on sent combien la présence des uns et des autres permet de relever tous les défis. Y compris celui d’aller chasser le serpent aux côtés de Gilbert, qui sait comme personne comment capturer le plus redouté de tous: le trigonocéphale.