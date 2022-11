RTBF : Daniela Prepeliuc présentera son dernier bulletin météo le 30 novembre

C’est une page qui se tourne pour Daniela Prepeliuc. Le mercredi 30 novembre 2022, la présentatrice météo de la RTBF présentera son dernier bulletin, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux ce lundi. Objectif ? Se consacrer aux activités de sa société, créée il y a un peu plus de 12 mois. Elle n’animera donc plus non plus "Quel Temps" et "Contacts", l’émission consacrée à la sécurité routière.