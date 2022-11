1. Les faits

Jeudi, sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, sur C8, le député et ancien chroniqueur de l’émission Louis Boyard – invité à s’exprimer sur l’accueil des réfugiés de l’Ocean Viking en France – a accusé les "cinq personnes les plus riches" de France "d’appauvrir l’Afrique", en citant notamment Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal + (et donc aussi de C8). Le ton est alors monté du côté de Cyril Hanouna. "Toi t’es une merde" lui a-t-il rétorqué, après avoir traité le député d’ "abruti", de "bouffon" et de "tocard". Dimanche sur Twitter, Cyril Hanouna a dit regretter une "seule chose, c’est de l’avoir insulté, c’est pas un bon exemple. Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis", avait-il ajouté, en référence au milliardaire Vincent Bolloré.

2. Les suites

Le député Louis Boyard a annoncé lundi qu’il déposerait une plainte contre l’animateur. Il pourrait essayer de faire reconnaître les mots du présentateur de C8 comme un outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Une circulaire de 2020 précise que les élus font partie de cette catégorie. La peine pour outrage peut monter jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Par ailleurs, le groupe LFI a indiqué avoir saisi l’Arcom (ex-CSA), organisme de régulation du paysage audiovisuel français. Une plainte qui sera jointe à celle de plusieurs téléspectateurs. "Nous sommes saisis nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l’éditeur, a indiqué vendredi l’autorité publique à l’Agence France Presse (AFP). Nous allons visionner la séquence et passer au crible chaque phrase et les traiter de manière juridique et passer, le cas échéant à une instruction avant de prendre une décision", promettait dans la foulée la porte-parole de l’Arcom au journal Le Parisien.

Cela concerne notamment la notion de maîtrise de l’antenne: "L’éditeur est responsable de ce qu’il diffuse et doit se porter garant des propos tenus à l’antenne." Le genre de l’émission (informative ou humoristique, libre antenne) et les conditions de diffusion (direct ou différé), entrent en ligne de compte.

3. Le précédent

On sait que l’Arcom marche sur des œufs. En juin 2017, le CSA avait condamné C8 à une privation de publicité pendant une semaine pour l’émission Touche pas à mon poste, suite à un canular jugé humiliant visant le chroniqueur Matthieu Delormeau.

Mais en novembre 2019, le Conseil d’État français avait cassé cette sanction, estimant que la séquence n’était pas dégradante ou humiliante. Il avait condamné le CSA à payer 1,1 million d’euros à C8. Le régulateur va donc y regarder à deux fois quand il analysera ce nouveau dossier.

4. Et chez nous ?

Aucune plainte n’a été enregistrée pour le dérapage de jeudi dernier, ni d’ailleurs pour celui qui a eu lieu voici quelques semaines dans le cadre du meurtre de la petite Lola.

"Si on a toutes les preuves, c’est perpétuité direct. Je suis désolé. Il n’y a pas d’altération ni de non-discernement", avait notamment déclaré le 18 octobre Cyril Hanouna toujours sur le plateau de TPMP. Là aussi, l’Arcom instruit plusieurs plaintes.

L’absence de plaintes chez nous s’explique d’une part par la faible audience de TPMP et de C8 en Belgique mais surtout "par le fait que le public belge intègre de mieux en mieux que le CSA belge n’est pas compétent pour les chaînes françaises qui diffusent chez nous, analyse Minh Giang Do thi, secrétaire d’instruction au CSA belge Si l’éditeur avait été belge, nous aurions pu nous auto-saisir du dossier. Mais si jamais nous recevons des plaintes, nous les transmettrons à l’Arcom", précise-t-elle.

Quant au fond du dossier, Minh Giang Do thi place celui-ci sur le terrain de la liberté d’expression. "Je serais personnellement très embêtée de recevoir ce genre de plainte, nous indique-t-elle. Notre arsenal juridique ne nous permet pas vraiment d’agir sauf en cas d’incitation à la haine où à la discrimination. Mais dans le cas présent, même si les insultes sont fortes, elles n’entrent pas dans ces critères."