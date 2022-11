Netflix: «Les Télétubbies» font leur retour dans un reboot

D’une durée de 15 minutes, les 26 épisodes restent fidèles au programme d’origine, diffusé dès la fin des années 90 à la télévision.

Au programme de cette nouvelle fournée d’aventures, une course, une chenille ou encore des rencontres musicales.

Comme pour le premier reboot diffusé entre 2015 et 2018, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont interprétés par les mêmes comédiens, à savoir Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Kellington et Jeremiah Krage.