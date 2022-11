Guéri de son cancer, Florent Pagny marque le coup en musique avec Kendji Girac

Tout juste guéri de son cancer du poumon révélé en janvier dernier, Florent Pagny, dont la voix n’a pas changé, profite ainsi d’une ballade écrite en partie par Vianney pour faire son grand retour en musique.

"Il est guéri de son cancer et en forme, avait déjà assuré Kendji Girac dans une interview accordée à"Télé 7 Jours". Il m’a avoué qu’il n’avait pas chanté depuis son pépin de santé."

"Je suis dans une phase de remise en forme", avait déjà confié le principal intéressé quelques jours plus tôt dans un numéro spécial de "Taratata" (France 2) destiné à lever des fonds pour lutter contre le cancer. "Normalement, si tout va bien, l’année prochaine, on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et pour chercher des dons."

Absent de la prochaine saison de "The Voice", Florent Pagny, qui avait dû annuler la tournée prévue cette année pour fêter ses 60 ans, devrait toutefois remonter sur scène en 2023.