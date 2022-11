L’aîné, Bruno, est déjà connu des téléspectateurs: il a gagné le Grand Prix du Festival International du Rire de Rochefort sous le nom de Taloche avec un sketch sur un supporter de foot. Le cadet, Vincent, a été son régisseur avant d’avoir envie, lui aussi, d’être dans la lumière. Ils ont l’idée de reprendre J’ai encore rêvé d’elle, du groupe français Il était une fois, en mimant les paroles.

Ils ont tapé dans le mille. Le sketch est un succès et permet de lancer une carrière prolifique, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Trente ans plus tard, la RTBF célèbre le duo – qui a fait ses beaux soirs entre 1999 et 2019 avec l’émission Signé Taloche – avec cinq émissions spéciales présentées par Alex Vizorek. On y découvrira les secrets de fabrication des plus grands sketchs du duo ainsi que leurs nombreuses influences allant de Bourvil et de Funès à M.Bean en passant par Annie Cordy, Laurel et Hardy ou encore les cartoons.

Vincent, ces cinq émissions spéciales signifient-elles le retour des Frères Taloche sur la Une ?

On n’a pas vraiment quitté la télévision. Signé Taloche a duré 20 ans, ce qui est déjà beaucoup… Aujourd’hui, c’est vrai, on est moins présents en télévision et ces émissions spéciales permettent d’y revenir un peu.

Qui en a eu l’idée ?

C’est une idée de la direction de la RTBF. L’objectif de ce programme est d’une part de revoir toutes les conneries qu’on a pu faire, mais aussi de parcourir l’évolution de l’humour sur ces trente dernières années. On va parler de tout ça avec Alex Vizorek. On est en train de revoir toutes les archives. Ça permet de se rappeler les bons moments, tout en se marrant.

La télé vous a manqué ?

Beaucoup de mes collègues ont ressenti un manque pendant le confinement, mais moi, non. Comme avec Bruno, on fait énormément de choses à côté en tant qu’organisateurs, je n’ai pas été en manque. Cela dit, je suis impatient de faire ce programme pour la RTBF.

C’est vous qui avez choisi Alex pour le présenter ?

Au départ, la chaîne voulait que ce soit nous, mais avec mon frère on s’est dit que cela allait être chiant pour les gens de nous voir parler de nous durant cinq émissions. Ils ont ensuite pensé à un journaliste, mais on s’est dit qu’il n’oserait pas se moquer de nous. C’est pourquoi on a préféré choisir un collègue. Et puis, il faut dire aussi qu’Alex est rapide pour répondre…

Alex. Kody n’a pas eu le poste car il n’a toujours pas répondu ! (rires)

Alex, vous connaissez bien le duo ?

Je suis arrivé dans le domaine de l’humour vingt ans après eux. Et sur leurs 30 ans d’humour, il y en a sûrement bien 20 que j’ai regardés à la télé. J’ai donc été fier quand ils m’ont demandé de participer à cet anniversaire. Je ne pouvais pas ne pas accepter.

Ils vous ont inspiré ?

J’étais friand de cette génération-là. J’étais devant ma télé le vendredi soir pour regarder Bon week-end. C’est le genre d’émission qui m’a donné envie. À côté des Taloche il y avait François Pirette, Marc Herman et Bruno Coppens. Ensuite, il y a eu Virginie Hocq qui est arrivée cinq ou six ans avant moi… Et les Taloche ont très vite tendu la main à tout le monde. La transmission, je trouve ça hyper-important.

Vous avez fait votre première télé dans « Signé Taloche » ?

Exactement. À l’époque, une fois que les Taloche t’invitaient dans leur émission, ça voulait dire que tu faisais un peu partie du métier, même si cela n’avait pas été un triomphe.

Il y a des passages que l’on ne montrera pas parce qu’on était un peu à côté… Souvent par manque de temps.

Vincent, vous avez revu de nombreuses images d’archives pour réaliser ces émissions. Regrettez-vous certains passages en télé ?

Oui, évidemment. On a fait quelques émissions où l’on voit que nos passages n’étaient pas bien préparés. D’ailleurs, il y a des passages que l’on ne montrera pas parce qu’on était un peu à côté… Souvent par manque de temps.

Vous avez sans doute vécu de nombreux moments marquants…

Oui… Je ne savais pas que Bon week-end avait marqué les Belges à ce point-là. C’était l’époque de l’insouciance. On m’en reparle très souvent. Un jour à Liège, j’ai donné une pièce à un SDF. Il me reconnaît et me dit: "Merci pour mon enfance". J’ai eu plusieurs expériences comme ça de gens qui me rappellent régulièrement nos passages dans Bon week-end, alors que nous n’y étions pas en permanence.

On a tout de même enregistré 78 émissions et le dernier enregistrement, c’était le jour de mes 50 ans…

« Signé Taloche » s’est arrêté en 2019 en même temps que les émissions de Patrick Sébastien sur France 2. C’était un hasard ?

Quand France 2 a pris cette décision, alors que les émissions marchaient, on s’est regardé avec mon frère et on s’est rendu compte que le music-hall intéressait moins la nouvelle génération. Avec mon frère, on a préféré arrêter avant que cela ne descende trop. On a tout de même enregistré 78 émissions et le dernier enregistrement, c’était le jour de mes 50 ans… Cela a été bizarre pendant une semaine ou deux puis on est passé à autre chose.

Justement, quels sont vos projets ?

La tournée de notre spectacle "Mise à jour" continue. On prépare aussi un hommage à Raymond Devos, qui aurait eu 100 ans cette année. L’événement se déroulera à l’Opéra royal de Wallonie avec François Morel, Dany Boon et Michel Boujenah.

Diffusion à partir de ce dimanche 13/11 sur La Une à 18 h 30. Ensuite, le 27/11, le 04/12, le 11/12 et le 25/12.