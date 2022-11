Mais les plateformes de streaming du groupe californien (Disney +, ESPN + et Hulu) ont plus que doublé leurs pertes opérationnelles sur un an, à 1,47 milliard de dollars pour la période de juillet à septembre.

Le groupe a assuré que ses pertes avaient atteint leur "pire" niveau. "Elles vont commencer à diminuer pendant le trimestre en cours", a promis Bob Chapek, le patron de la société, assurant que Disney + parviendrait à la rentabilité en 2024.

La plateforme va lancer le 8 décembre un nouvel abonnement avec publicité, pour 7,99 dollars par mois, tandis que son abonnement de base sans publicité passe à 10,99 dollars, aux États-Unis.

Bob Chapek a en outre évoqué à demi-mot des coupes budgétaires, notamment dans les dépenses de marketing, et la possibilité de relever encore les prix.

Christine McCarthy, la directrice financière du groupe s’attend à une faible progression des utilisateurs payants de Disney + pendant la saison des fêtes.

Disney + devrait dépasser les 108 millions de spectateurs américains d’ici la fin de l’année, selon les chiffres du cabinet Insider Intelligence.

La plateforme captera ainsi plus de 45% des utilisateurs américains de services de streaming, derrière YouTube, Netflix, Amazon et Hulu (qui appartient à Disney).