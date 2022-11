L’entrée des artistes se fait à l’arrière du bâtiment, dans le sous sol peu glamour du parking. Il y a des caisses partout estampillées du logo jaune du Cirque du soleil. Ces caisses, il y en a exactement 480 pour contenir tout l’univers du Cirque dans 21 camions. A chaque ville c’est pareil: déballer, installer, ranger, tout inventorier pour ne rien oublier et recommencer ailleurs dès le lendemain.

Maquillage, tirettes, boutons, fils… le Cirque emmène tout en de nombreux exemplaires. ©(c) Cirque du soleil

La compagnie emporte tout pour tout prévoir. Dans la salle des costumes, il y a autant de tirettes de toutes les couleurs que dans une mercerie, et une armoire entière d’accessoires de maquillage en plusieurs exemplaires. C’est qu’il faut pouvoir réagir à tous les petits accidents et pas le temps pour aller en ville acheter ce qu’il manque. "Le bouton de mon pantalon a sauté juste avant le spectacle. La costumière a pu réparer ça en deux minutes", sourit Maximin Coia.

«Il n’y a pas de place pour l’ego ici»

Maximin Coia est double champion de France de danse sur glace en couple. ©(c) Cirque du Soleil

Le patineur français est un grand blond à la tignasse un peu folle et à l’enthousiasme contagieux. Il sera notre guide cet après-midi-là. Il est l’un des 43 artistes du spectacle. Deux fois champion de France de danse en couple sur glace, il a participé aux championnats d’Europe, a été entraîneur de l’équipe nationale du Canada. Mais ça, il ne nous le dit pas d’emblée, il a fallu insister. Il faut être modeste pour bosser ici, il l’a appris très vite. "Il n’y a pas d’ego ici. Quand je suis arrivé, on m’a dit, tu vas pousser les arbres (du décors sur la glace, N.D.L.R.). Au premier spectacle, je n’ai fait que ça. On est là pour mettre en avant la personne qui est sur scène, quand c’est son moment. On est au service de l’histoire. On a le droit d’amener des idées, de proposer des modifications. C’est une grande chance et une grande source de motivation. Mais il n’y a pas de place pour l’ego."

Crystal est le premier spectacle sur glace du géant canadien du divertissement et ça demande quelques adaptations. Les costumes ont été renforcés pour éviter les tissus déchirés avec la lames des patins. Les artistes qui ne patinent pas ont des semelles à crampons, comme les acrobates, des gants avec des petits picots pour les empêcher de glisser.

Mais l’adaptation la plus importante concerne la lumière. Sur la patinoire, les artistes filent. Ils sont bien trop rapides pour qu’un éclairagiste puisse les suivre, alors ils ont, dissimulé dans leurs costumes un petit dispositif qui permet aux spots de les suivre de manière automatique, un "light track".

Entre le premier et le deuxième, j’ai quinze secondes pour changer de costume

A l’entrée des coulisses, en bord de scène, il y a un gros matelas bleu. C’est là que les artistes s’échaufferont juste avant de monter en piste ce soir. En attendant, ils sont deux, avec leur coach à visionner la performance précédente pour corriger le moindre geste, la synchronicité du tableau, l’énergie…

©(c) Cirque du Soleil

Un peu plus loin, il y a les rails avec les costumes, les perruques posées sagement avec les noms des artistes. Chacun joue plusieurs rôles et il faut changer vite en cours de spectacle. "Je commence avec trois costumes sur moi, dit Maximin, c’est mon truc pour ne pas perdre de temps parce qu’entre le premier et le deuxième, j’ai quinze secondes pour changer de costume". C’est déjà du sport.

La salle des machines… à laver

©(c) Cirque du Soleil

La visite guidée continue, on passe devant la salle de sport où quelques artistes s’entraînent l’après-midi. "On est payés pour rester en forme", sourit notre guide. Juste à côté, la salle des machines… à laver. Un détail terre à terre et pourtant, elles tournent à plein régime. L’équipe fait jusqu’à une cinquantaine de machines le premier jour de l’arrivée du Cirque dans une nouvelle ville, où il faut tout relaver. Sinon, on tourne à un rythme de 10 à 20 par jour quand même.

18 langues, 18 pays, 18 cultures

L’équipe entière, staff technique compris, c’est 93 personnes, de 22 à 56 ans, qui voyagent, mangent, travaillent et vivent 24 heures sur 24 ensemble. Canadiens et Américains sont majoritaires, et la langue véhiculaire, c’est l’anglais. Mais on parle 18 langues différentes dans la troupe, c’est étonnant pour le visiteur d’avoir l’oreille accrochée par toutes ces sonorités différentes quand on déambule dans les couloirs.

Il y a les musiciens, les techniciens, le catering, tous ceux qui veillent à la coordination, l’installation… mais dans la troupe, il y a des métiers plus inattendus, comme celui de Linda "c’est notre maman à tous. On va la voir quand on ne va pas bien, quand on a des problèmes". Il y a aussi un médecin ou des physiothérapeutes pour masser les corps et prévenir les blessures.

Et d’ailleurs en cas de blessure, on fait quoi ? Quand on les voit virevolter, s’envoler, ou suspendus dans les airs, nous spectateurs, on frémit quelques fois pendant le spectacle. Alors on se dit que les accidents doivent arriver. "Oui, c’est rare, mais ça arrive, admet Maximin. Il y a eu un poignet cassé il n’y a pas si longtemps. Mais on connaît tous le spectacle par cœur, on peut remplacer quelqu’un à une autre position, même au dernier moment."

Ici, on n’a pas le droit de louper un saut, donc on fait des figues qu’on est certain de maîtriser

Pour limiter les accidents, un peu et préserver la magie, avant tout, il n’y a pas de marge d’erreur. "C’est différent de la compétition, où on essaie les figures les plus techniques avec un risque de rater. Ici, on n’a pas le droit de louper un saut, donc on fait des figues qu’on est certain de maîtriser."

Sur la glace, c’est le moment des ajustements: vérifier les emplacements des tremplins, des mâts, la conformité du matériel, vérifier la qualité de la glace, traquer le moindre trou. "Si on fait un trou, il faut aller le dire. Cet après-midi, par exemple, je n’ai pas pu valider tous mes sauts parce que la glace était trop fragile, on ne pouvait pas"piquer"". Pas de triple boucle piqué à l’entraînement, mais il le réussira parfaitement le soir même lors du spectacle.

Maximin s’interrompt: "Vous avez vu ?" Ah non, dos à la glace, on écoutait que lui et on a loupé le back flip, saut périlleux arrière de son collègue. Pas grave, il l’interpelle: OK, pas de problème, il le refait. Et hop, y’a qu’à demander.

Nous patauds anonymes, ça nous impressionne un peu. Mais là, ils sont tous anciens champions de quelque chose: national, international, olympique… Alors bon… Et pourtant, il y a ce moment émouvant: ils sont deux patineurs à soutenir un troisième avec un harnais. Ils prennent de la vitesse, une fois, deux fois… Et quand, à la troisième tentative, le patineur retombe pile sur ses lames après le fameux "back flip", son premier, tout le monde s’arrête pour applaudir. "On s’encourage tous, on est une famille, on vit ensemble 24 heures sur 24."

Il doit partir et se préparer, manger, s’échauffer, se maquiller "ça me prend 50 minutes", se concentrer. Avant de briller… ou de pousser des arbres.

A Bruxelles au Palais 12, du 9 au 12 février 2023 et à Anvers au Sportpaleis, du 17 au 19 février 2023. Infos et réservations: www.cirquedusoleil.com/crystal