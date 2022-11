Jérémy Ferrari prend soin de notre santé

Pourquoi vous êtes-vous attaqué aux soins de santé ?

Il était temps de parler de ces gouvernements pilotés par le système capitaliste qui abandonnent leur système de santé public pour diriger les gens petit à petit vers le privé, comme aux États-Unis.

Vous ne vous en prenez pas qu’au sous-financement, vous allez beaucoup plus loin.

Oui, j’ai voulu dénoncer les labos pharmaceutiques mais aussi la sécurité sociale et la façon dont elle fonctionne. Après je suis allé vers d’autres choses comme l’homéopathie par exemple, qui est toujours remboursée en partie en France ! Quand on sait que ça relève de nos impôts et que les infirmières sont totalement sous-payées, il faut le dénoncer.

Ce spectacle, c’était aussi un moyen de parler de votre expérience personnelle.

C’est venu dans un deuxième temps parce qu’au moment où j’ai l’idée du spectacle, je suis encore totalement dans le déni de mes problèmes d’alcool. En revanche, quand j’attaque l’écriture, ça fait déjà trois ans que je ne bois plus, j’ai fait une cure, j’ai appris ma liste de troubles et de maladies invisibles et à ce moment-là, il m’est impossible de ne pas en parler. Ça a tellement changé de choses dans mon quotidien, dans la façon de voir ma vie et de la comprendre que j’avais un besoin de sincérité par rapport à mon public. Et aussi, je suis un mec qui se documente quand j’écris un spectacle : je vais chercher des témoignages, et là j’en avais un.

Comme toujours, « Anesthésie générale » est ultra-documenté. Pourquoi ce travail presque journalistique est-il nécessaire ?

Je fais de l’humour très provocateur, très noir, très rentre-dedans. Je suis très agressif sur scène, dans mes mots, dans mes propos donc c’est très important de ne pas le faire gratuitement. Et puis, je refuse d’ajouter un avis personnel non sourcé sur l’amas de ce genre d’avis que l’on a partout. Je ne supporte pas l’à-peu-près, je pense que ça tue l’information.

Est-ce que faire rire est le but principal ?

Oui, parce que je suis d’abord un humoriste. Je n’ai jamais oublié ça. Les gens ne viennent pas forcément me voir pour connaître mon avis mais bien pour se marrer. Mais je tiens effectivement à ce qu’ils repartent en ayant des informations vérifiées et de leur donner de la motivation. J’aime qu’ils repartent en se disant que quelles que soient leurs failles ou leurs douleurs, ils peuvent s’en sortir.

Votre public est bien secoué pendant le spectacle…

C’est parce que mes spectacles font environ trois heures et donc je peux les faire passer par toutes les phases. J’ai la place de faire de l’émotion, de les faire pleurer, de les faire rire, de leur faire peur, de les agacer, d’aller plus loin, de faire des digressions de dingue… Je leur laisse même des pauses en leur proposant d’aller pisser. C’est une chance d’avoir une telle liberté.

« Anesthésie générale », à Forest National le 28/01.