À peine remis de leurs émotions, les 10 candidats encore en compétition ont reçu dimanche la visite de Michael Goldman afin d’aborder les évaluations de mardi. "Je viens avec une bonne et une mauvaise nouvelle", a-t-il commencé, avant de poursuivre: "Il y aura quatre nommés et deux éliminés samedi. Mais il n’y aura pas de votes des élèves." Une annonce qui a ravi les candidats, pour qui l’exercice de devoir éliminer l’un de leur camarade chaque semaine est un véritable supplice.

Des évals en duo

À nouveaux deux éliminés donc, mais le contexte n’aura rien à voir avec le prime précédent! "Vous allez passer des évaluations en duo", a expliqué aux académiciens le directeur de cette promo 2022. "C’est vous qui choisissez avec qui vous allez vous mettre en duo", a-t-il toutefois précisé.

"L’idée, sur une évaluation duo, c’est de profiter de cette magie du duo qui fait que les qualités de l’un transpirent forcément sur l’autre si le duo est réussi et que les faiblesses des uns s’apaisent un peu avec les qualités des autres. Il faut réfléchir un peu stratégies pour vous porter l’un l’autre", a continué le fils de Jean-Jacques Goldman.

Les cinq duos auront le choix entre trois chansons: Mourir demain de Natasha St-Pier et Pascal Obispo, Tu es mon autre de Maurane et Lara Fabian et La rivière de notre enfance de Michel Sardou et Garou.

Destins liés

C’est un peu un crossover entre la "Star Ac’" et "Koh-Lanta" qui se déroulera samedi prochain. Les cinq duos verront leurs destins liés. Deux duos seront donc nominés. L’un sera sauvé par le public, l’autre sera automatiquement éliminé. Les candidats n’auront pas droit à l’erreur, au risque d’entraîner dans leur chute leur partenaire de galère.

Il ne reste plus qu’à former les duos. Un jeu d’alliance qui risque de provoquer quelques tensions à l’intérieur du château.