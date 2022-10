Sélection streaming Halloween sur Netflix, Prime, Disney+: un max de frissons

Pour se faire très peur

Grimcutty (Disney +) Inspiré du Momo Challenge des réseaux sociaux, un personnage s’en prend aux adolescents et leurs parents ne savent pas comment l’arrêter. Une horreur sans nom pour public averti !

The Watcher (Netflix) Série n°1 dans plusieurs pays, The Watcher est une création du prolifique duo Ryan Murphy et Ian Brennan. Ici, pas de tueur en série mais l’histoire (vraie) d’un couple qui s’installe dans une splendide villa et qui commence à recevoir des lettres inquiétantes signées "The Watcher". Ajoutez à cela des voisins bizarres et vous avez tous les ingrédients pour sursauter quand le vent fait claquer une porte chez vous…

Terra Incognita (Disney +) Cette série taillée pour les grands ados se déroule dans un parc d’attractions abandonné dans lequel, il y a plusieurs années, un double crime fut commis. Glauque à souhait.

The Room (Amazon Prime) En emménageant dans une vieille maison, un couple apprend que les précédents occupants y ont été assassinés et découvre une pièce secrète qui a le pouvoir de réaliser tous leurs vœux. Mais il y a forcément un revers à la médaille…

Vintage

Ghostbusters (Netflix) Rétro à souhait, le film imaginé par le regretté Ivan Reitman reste plein de charme et fera sursauter les plus jeunes.

The Rocky Horror Picture Show (Disney +) Comédie musicale glam-rock, ce film culte de série B joue avec les codes du château hanté où luxure et imagerie sanguinolente font bon ménage.

Buffy contre les vampires (Disney +) Buffy Summers, tueuse de vampire reconnue, va avoir du pain sur la planche pour dégommer tous les monstres du coin. Petit plaisir coupable (7 saisons).

Hellraiser (Amazon Prime) Entre sado-masochisme et gore, Hellraiser s’adresse, encore aujourd’hui, à un public adulte au cœur bien accroché. Un cube, des créatures d’un autre monde et de la magie noire pour un film culte.

Pour les jeunes ados

Simpson Horror Show (Disney +) Tous les épisodes des Horror Shows sont à présent disponibles dans l’ordre chronologique. À picorer sans modération.

L’école du bien et du mal (Netflix) Admises dans une école formant aussi bien des héros que des méchants de contes de fée, Sophie et Agatha, qui s’adorent, vont devoir faire des choix déterminants. Une nouveauté pour les plus de 12 ans avec Charlize Theron, Kerry Washington et Laurence Fishburne. Rien que ça !

De l’autre côté (Disney +) L’adaptation en mini-série (8 épisodes) des best-sellers Chair de poule. Magie, fantômes et esprits malins au menu: de quoi se faire gentiment peur.

Beetlejuice (Amazon Prime) Lorsqu’on dit son nom trois fois, Beetlejuice apparaît pour mettre un peu de fun dans la vie de Lydia. Un classique de Tim Burton avec de gentils fantômes.

Hocus Pocus 2 (Disney +) Les trois sorcières reviennent à Salem bien décidées à se venger. Un film gentiment effrayant qui conviendra aux + de 12 ans.

Pour les plus petits

Frankenweenie (Disney +) Un petit garçon est prêt à tout pour ramener son chien à la vie, quitte à en faire une créature un peu rafistolée… Un classique revu et corrigé par Tim Burton en noir et blanc.

La famille Adams (Amazon Prime) La version animée de cette famille déjantée déclinée en deux films pour les plus jeunes.

Capitaine Superslip et le conte terrifiant Trompe-loween (Netflix) L’insupportable Édouard a décidé d’annuler Halloween mais George et Harold ne sont pas du tout d’accord et font appel à leur imagination et au Capitaine Superslip pour inventer une autre fête. Déjanté comme il faut.