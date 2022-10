« Baissez vos téléphones quand on chante » : Redcar (Christine and the Queens) s’agace des smartphones en concert

Pour elle, le souvenir n’est pas une raison suffisante pour justifier la forêt de smartphones qu’elle voit à chaque concert : "On s’occupera d’enregistrer pour vous".

Quelques désaccords

Ce tweet a suscité de nombreuses réponses, et beaucoup de celles-ci n’allaient pas dans le sens de la déclaration de la chanteuse. Un internaute propose même de ne plus venir à ses concerts, critiquant l’ego de la chanteuse.

Redcar lui a répondu vouloir "partager des moments de qualité" et se battre pour que son "métier aie du sens".

De nombreux autres internautes exprimaient toutefois leur accord avec l’artiste sous son tweet.

Pas la première artiste à être agacée

Cette situation n’est pas originale dans le monde culturel : de nombreux artistes ont ainsi déjà demandé à leur public de venir sans téléphone ou ont trouvé des stratagèmes pour en empêcher l’utilisation.

Madonna ou Jack White ont par exemple, comme l’expliquait Télérama , compté sur un start-up américaine, Yondr. Les téléphones sont collectés avant le début du concert, stockés et rendus aux spectateurs dans un dispositif sécurisé, une sort de chaussette antivol.

Les artistes critiquent surtout un manque de vie dans leur concert, et par conséquent un manque d’interaction avec le public. Une manière de rappeler que les spectateurs participent eux aussi au show. Et c’est parfois encore plus le cas pour des spectacles non musicaux. Florence Foresti avait elle aussi eu recours à la start-up Yondr pour ses one woman show, suivie peu après par un autre humoriste, Ahmed Sylla.