The Watcher sur Netflix: la véritable histoire derrière la série frissonnante

L’histoire est celle d’une famille qui, après son emménagement dans une nouvelle maison, reçoit des lettres de menace signées par un corbeau. Si le pitch de départ est fidèle à la réalité, la suite de l’intrigue s’en éloigne…

1. La famille n’a pas habité dans la maison

La famille qui se cache derrière cette folle histoire est celle de Derek et Maria Broaddus. En juin 2014, le couple achète une grande maison pour 1,3 million de dollars, à Westfield dans le New Jersey. Dans la série, la famille déménage après avoir habité dans la maison. En réalité, la famille a renoncé à emménager dans la maison alors que Derek et Maria y réalisaient des travaux. Le corbeau envoyait déjà ses premières lettres, forçant les Broaddus à revendre la maison avant même d’y avoir emménagé.

2. Mitch et Mo ont vraiment existé mais…

Le couple de voisins voyeurs a bel et bien existé. Ils avaient pour habitude de poser leurs bains de soleil face à la maison du 657 Boulevard. Par contre, ces derniers n’ont jamais été impliqués dans des rites sataniques, où ils buvaient le sang d’enfants disparus comme on peut le voir dans la série.

3. Le personnage de Johnn Graff est lui aussi inspiré de faits réels

Mais ces faits n’ont aucun lien avec l’histoire des Broaddus, même s’ils se sont produits dans la même ville… Dans l’épisode 3, le père de famille fait la rencontre d’un homme étrange dans la cuisine, John Graff. Dean Brannock découvre que cet homme a tué sa propre mère, sa femme et ses enfants, avant de disparaître. Cette histoire est en fait inspirée de celle de John List, un homme qui a tué toute sa famille en 1971. Le drame s’est bien déroulé à Westfield mais les faits ne sont pas liés. John List est mort en 2008, six ans avant l’enfer vécu par les Broaddus.

4. Pas de tunnel sous-terrain

Dans la série, le couple découvre l’existence d’un passage souterrain menant à leur maison. Ce tunnel permet en effet au corbeau de pénétrer plus facilement à l’intérieur de la maison, un détail qui n’existe pas dans l’affaire réelle. Un détail du scénario qui a permis aux producteurs de " Dahmer " d’ajouter une belle dimension de frisson à leur nouvelle série !

5. Le corbeau n’a pas été identifié

Un détail d’une certaine ampleur est pourtant fidèle à la réalité… L’identité du "watcher" reste inconnue. Malgré l’enquête des autorités américaines, l’auteur des lettres n’a jamais été démasqué.