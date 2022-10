Marc Ysaye a rejoint la RTBF en 1982. Il y anime différentes émissions et séquences sur Radio 21. C’est en 1988 qu’il crée le rendez-vous radiophonique devenu culte: Les Classiques. Son objectif ? Proposer aux auditeurs autre chose que la diffusion de la messe le dimanche matin. "Nombreux sont ceux, jeunes et moins jeunes, qui ont acquis une culture rock grâce à la voix chaude de Marc Ysaye et à ses connaissances du parcours des artistes rock", indique la RTBF.

Devenu responsable des émissions du week-end, il a dynamisé la matinale de Radio 21 jusqu’en 1999. En 2001, il devient directeur de Radio 21. Lors de la réforme des radios RTBF, il crée Classic 21 qui voit le jour à Mons en 2004. Habitué des interviews événementielles, il met également sur pied des actions comme Les Route du Blues aux USA, les Beatles Tour à Liverpool et Londres, ou encore La Rando Cap 48. En 2019, rejoint par l’âge de la retraite, il quitte sa fonction de directeur pour se consacrer entièrement à l’animation des Classiques.

Batteur et chanteur au sein du groupe Machiavel, mélomane et narrateur hors pair, il mettra donc un terme à 34 ans d’émission à la mi-décembre. "Je suis extrêmement reconnaissant envers la RTBF d’avoir pu faire l’émission des Classiques et d’avoir pu développer à partir de là, une radio à part entière. 40 ans, c’est un beau chiffre. Je suis fier du travail accompli. Mon bébé (Classic 21) a bien grandi et évolue très bien: je suis comblé."

Dans le même communiqué, Étienne Dombret, chef éditorial actuel de Classic 21, "salue la longévité de sa carrière, les liens forts qu’il a tissés avec les auditeurs et l’inspiration qu’il a insufflée à toute une génération d’animateurs. C’est dans cet esprit que l’équipe de Classic 21 salue l’homme et prépare la suite car l’aventure radiophonique continue."

D’après nos informations, Les Classiques devraient être remplacés par un nouveau rendez-vous.