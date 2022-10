Durant quatre mois, La Boverie met en avant le goût évident de ces collectionneuses d’un autre temps qui, plutôt que de succomber à une oisiveté passive, ont pris le temps de se passionner pour certaines choses et les collecter petit à petit. "Nous avons mis à l’honneur neuf femmes de la famille dont le goût pour l’art était particulièrement intéressant", explique Fanny Moens, conservatrice au musée des Beau-Arts de la Ville de Liège.

L’exposition Collectionneuses Rothschild, mécènes et donatrices d’exception, rassemble 350 œuvres dont certaines encore jamais montrées au public, issues de collections privées mais aussi du Louvre et d’une quarantaine d’autres institutions.

Il faut souligner qu’au fil du temps, la prospère famille Rothschild a accumulé un patrimoine artistique considérable et développer un sens du mécénat très en avance sur son temps. "À elle seule, la famille Rothschild a donné ou légué plus de 130 000 œuvres à des institutions françaises", souligne Pauline Prevost-Marcilhacy, spécialiste des collections de la famille Rothschild et maître de conférences à l’Université de Lille.

Des collections surprenantes

Originaire de Francfort, depuis le XVIe siècle, le nom des Rothschild est connu dans toute l’Europe. Patriarche de cette famille juive de financiers, Mayer Amschel de Rothschild transforme le commerce sur gage de son père en une entreprise bancaire. Il placera ses cinq fils à la tête de cinq succursales implantées en Allemagne, Autriche, Angleterre, Italie et France. C’est ainsi que la famille rayonne sur une grande partie de l’Europe.

Pas surprenant donc que les collections des femmes de la famille soient si diversement inspirées.

Au milieu des peintures signées Renoir, Cézanne ou Delacroix on trouve quelques bustes sculptés par Camille Claudel ou Auguste Rodin. Mais aussi une étonnante collection de boîtes d’allumettes et une autre de pipes. On la doit à Alice de Rothschild, vieille fille de la famille vivant entre le manoir de son frère dans le Buckinghamshire et la Villa Césaire de Grasse. Elle possédait environ 450 pipes (en bois, verre soufflé, corne, ivoire…) originaires d’Europe et d’Asie Mineure ainsi qu’une collection de boîtes d’allumettes présentant des décors remarquables.

Un peu plus loin, c’est la collection de crânes de Mathilde de Rothschild qui surprend. Un attrait pour les "Memento Mori" plutôt habituellement masculins qui se décline dans une belle collection de pièces parfois très petites et pleines de détails.

Les surprises ne manquent donc pas dans cette exposition très agréable à parcourir, que l’on soit féru de l’histoire des Rothschild ou pas.

À voir à La Boverie jusqu’au 26/02 – www.laboverie.com.