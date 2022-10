Avec Gus, l’illusionniste, la magie n’est plus ringarde: « Des choses qui me font délirer » (vidéo)

Gus, vous mettez quoi dans vos spectacles ?

De la magie évidemment, mais pas seulement. C’est un spectacle avec beaucoup d’humour et d’interactions avec le public. Les numéros s’inspirent de plein de trucs que j’aime dans la vie et qui ne sont pas de la magie: une comédie romantique, du sport, la chasse sous-marine. Des choses qui me font délirer et que j’ai mises en scène avec de la magie.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Comment créez-vous vos spectacles justement ?

En buvant beaucoup d’alcool (rires). Plus sérieusement, je n’ai pas vraiment de phases de création, mais je note des trucs sur des petits bouts de papier. Souvent, je les perds, mais de temps en temps, je reprends mes idées et je les gratte un peu plus en détail. Puis il y a une grosse part de fabrication parce que je pratique de la magie très artisanale, donc je fais beaucoup de manipulation et je n’ai pas de barnum à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ce sont des choses qui marchent pour 2000 personnes, mais qui ont été fabriquées par mon équipe et moi-même.

J’ai débuté dans les restos, puis les séminaires, les soirées privées et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c’était un vrai métier et qu’on pouvait gagner sa vie avec la magie.

La magie, c’était un rêve de gosse ?

Pas du tout, c’est même du hasard parce que j’ai commencé à 20 ans alors que je faisais une école de commerce. J’ai débuté dans les restos, puis les séminaires, les soirées privées et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c’était un vrai métier et qu’on pouvait gagner sa vie avec la magie. Je me suis mis à rêver de spectacle. Et voilà.

J’ai perdu en finale contre un chien qui a tout de même gagné 100 000 euros de croquettes.

Et c’est l’émission Un incroyable talent qui vous a permis de véritablement décoller ?

Même si j’ai perdu en finale contre un chien qui a tout de même gagné 100 000 euros de croquettes (rires). L’émission m’a surtout permis de montrer des trucs moins classiques, de vrais trucs que j’avais en tête, de vraies propositions artistiques et scéniques. C’était un bon pied à l’étrier.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Avec vos spectacles, vous avez voulu démontrer que la magie, ce n’était pas ringard ?

C’est vrai, mais nous sommes aussi bien aidés par le cinéma. Cela fait quelques années qu’il y a des films avec de la magie, des films qui sont vraiment cool et où la magie est rendue cool. Ça participe à mettre dans la conscience collective que c’est un truc festif, loin d’être ringard. Ce n’est plus des nanas en maillot de bain qui dansent à droite pour que le magicien fasse apparaître un tigre à gauche. Il y a désormais beaucoup de magie un peu stand-up. Dans mon spectacle par exemple, il y a autant d’humour que de magie. Enfin, j’espère que je suis drôle.

Le magicien brun, ténébreux, avec de la headliner et qui se prend pour une star, je pense qu’on n’a plus vraiment envie de voir ça.

Cette dimension humoristique, vous ne pouviez pas faire sans ?

C’était même important pour moi. Le magicien brun, ténébreux, avec de la headliner et qui se prend pour une star, je pense qu’on n’a plus vraiment envie de voir ça. On va au théâtre pour être dans le présent. Cela fait partie des rares moments de la vie dans l’instant, sans téléphone. Il faut que ce soit émotionnellement le voyage le plus fou possible: être bluffé, se marrer, etc.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

" N’importe qui peut faire de la magie "

Si Gus adore grimper sur scène, il ne s’en contente pas pour autant. L’illusionniste a notamment sorti le livre "30 tours et manipulations" pour dévoiler quelques-uns de ses secrets. "Parce que la magie ce n’est pas compliqué finalement, avoue-t-il. Il suffit d’aller dans un magasin de magie, de demander un bon bouquin de magie ou un bon DVD. C’est vraiment de la répétition. N’importe qui peut faire de la magie. C’est vraiment comme du sport ou un instrument de musique. Les gens qui s’y mettent en font plusieurs heures par jour. Et pour ceux qui ne rêvent pas d’en faire un métier, on peut avec quelques heures de boulot réussir à faire de petits miracles qui impressionnent ses potes ou ses parents."

Et pour ceux qui ne rêvent pas d’en faire un métier, on peut avec quelques heures de boulot réussir à faire de petits miracles qui impressionnent ses potes ou ses parents.

Et pour le jeune magicien, les réseaux sociaux ne sont pas un danger pour les magiciens. "C’est vrai qu’on peut avoir plein de secrets sur internet, reprend Gus. Mais on veut des choses qui sont compliquées à avoir. On rêvait d’avoir les secrets, désormais ils y sont tous, du coup tout le monde s’en fiche. Puis l’émotion de" je sais comment ça marche "est mille fois moins intéressante que de découvrir le tour. Au fond d’eux, les gens ne veulent pas savoir."

Gus à Liège (18/11) Bruxelles (19/11), Mons (20/11).