Liège dans la lumière de Daniel Buren

Une matinée grisâtre et les taches rouge et jaune des casquettes avant et arrière du bâtiment viennent égayer l’ambiance. Une après-midi venteuse et ce sont les nuages qui entrent dans la danse. Et quand le soleil se lève ou se couche, le spectacle devient romantique. À la fois discrète et complète, la création de Daniel Buren respecte les lieux tout en les magnifiant.

« Ce n’est pas une prise d’otage »

"Évidemment, nous avons demandé à Santiago Calatrava l’autorisation d’intervenir sur son architecture. Il aurait été inconcevable pour moi qu’il en soit autrement, explique Daniel Buren . Mais il n’y a aucune prise d’otage: mon travail est toujours indissociable de son environnement. C’est un emprunt qui, pendant le temps que durera ma proposition, va former un tout avec son support."

Ne faire qu’un avec son environnement, mais aussi avec ceux qui traversent quotidiennement l’œuvre, parfois surpris, parfois indifférents, plongés dans leurs pensées ou scrutant leurs téléphones. "Daniel Buren a toujours voulu sortir de l’atelier de l’artiste pour revenir à l’essentiel: la couleur et la lumière, constate Joël Benzakin, coordinateur du projet. Cette œuvre est très significative de cet engagement. Notre regard ne se pose pas seulement sur une œuvre, mais sur son environnement. Les œuvres de Daniel Buren sont vivantes, toujours en mouvement. Et cette réalisation est l’une de plus majestueuses réalisées dans l’espace public. Elle offre une véritable expérience."

Les sept couleurs qui composent l’œuvre ont été choisies par l’artiste, non pas par goût mais plutôt par souci d’esthétique. "J’ai réalisé quelques croquis pour comprendre la structure de Calatrava qui a l’air simple, mais est en fait très complexe, et ensuite, j’ai voulu travailler sur des couleurs très contrastées: le bleu, le vert, le rose et l’orange pour la toiture", confie l’artiste. Pour les deux casquettes qui surplombent l’entrée et la sortie de la gare, Daniel Buren a choisi le rouge et le jaune, couleurs de la ville de Liège. "Ce n’est pas du tout dans mon habitude de choisir des couleurs en lien avec une ville, je trouve ça plutôt délicat: on risque parfois de commettre un impair. Mais pour cette gare, ce choix me semblait judicieux, d’en faire une sorte d’emblème."

Le coût d’une telle installation n’est pas négligeable: environ 600 000 euros (hors avant-projet) financés à 80% par des investisseurs privés, sensibles à l’art contemporain ; le reste étant comblé par le secteur public via la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Liège et la Province de Liège. À la manœuvre côté privé, on retrouve Stephan Uhoda, passionné d’art, qui a vu dans cette installation éphémère l’opportunité de mettre sa ville en lumière tout en sensibilisant le plus grand nombre à l’art contemporain.

Et le public sera forcément très nombreux puisque l’œuvre est visible gratuitement par tous depuis l’extérieur et les quais de la gare (un plan des meilleures vues pour admirer l’ensemble est d’ailleurs disponible) durant toute une année.

« Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement », accessible gratuitement durant un an, jusqu’au 15/11/23.