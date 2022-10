Un automne avec Picasso et bien d’autres…

Déconstruire les formes

Cette décomposition des formes, on la comprend dès l’entrée avec cette installation de verres en biseaux qui déforment les objets placés derrière. On peut toucher, superposer, dessiner, expérimenter… sous le regard franc d’un portrait géant du maître. On est prêts pour découvrir la suite avec ses yeux.

“Picasso et abstraction” rassemble plus de 140 œuvres dont l’immense partie est prêtée par le Musée national Picasso-Paris. Des œuvres moins connues du peintre. Cette expo fait partie d’une année de célébrations qui marquera les 50 ans de sa mort, le 8 avril 1973. On pourra voir 50 expositions dans huit pays tout au long de 2023.

Chronologie

Au début du siècle et particulièrement autour de l’année charnière de 1907, il est très inspiré par les masques africains, l’art originaire d’Océanie, d’ancienne Égypte. Il collectionne, s’inspire des formes… Il faut s’approcher et observer de près. Dans Paysage aux deux figures, il y a cette silhouette alanguie et cette autre debout, les bras levés qui se confondent avec les racines des arbres. Sur L’homme à la pipe, il décortique et recompose un homme fumant et lisant son journal. Là le nez, ici les lettres du journal… il rompt avec la tradition de la perspective. Parfois avec un brin de provocation, mais toujours en avance sur son temps.

Puis, avec son ami Georges Braque, il se rend compte qu’il est peut-être allé un peu loin, il a peur d’avoir perdu le public en chemin. Il introduit alors les collages, la couleur réapparaît, puis les volumes.

Picasso sera ensuite proche des surréalistes, dans les années 1920. Avant de réduire encore sa palette chromatique après la guerre. Son utilisation de la couleur interpelle mais plus que la période, c’est le sujet qui dicte au peintre les couleurs, "Dans La Cuisine e n 1948, c’est gris et noir sur fond blanc. Il revenait de la visite du camp d’Auschwitz, il était très marqué par la guerre, raconte Jean-Philippe Theyskens, médiateur culturel du musée. Ou comme dans Massacre en Corée en 1951." Ou encore comme le célèbre Guernica exposé au musée Reina Sofía de Madrid.

Jusqu’au 12/02 aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Podcasts et activités autour de l’exposition sur www.fine-arts-museum.be