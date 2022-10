Le «Dahmer» de Netflix, trop attendrissant? Le scénariste répond aux critiques

Interrogé lors d’une conférence de presse consacrée à son nouveau bébé, "The Watcher", Ian Brennan s’est défendu de toute sympathie pour le criminel. "Oui, nous montrons un être humain. Mais il s’agit d’un être humain monstrueux, et c’est ce que voulions faire apparaître", a-t-il déclaré. La naissance de "fans" de Jeffrey Dahmer? "Flippant!", assure encore celui qui condamne toute fascination morbide pour le tueur en série.

Évidemment heureux du succès inespéré de sa série, le scénariste américain trouve "intéressant de voir comment ces terribles histoires résonnent chez les gens". "Je pense que ça leur permet d’approcher leurs propres côtés obscurs", a-t-il conclu.

Entre 1978 et 1991, Jeffrey Dahmer a tué 17 hommes âgés de 14 à 32 ans. Il droguait ses victimes, principalement noirs et homosexuelles, avant de les violer et les démembrer. Accusé de nécrophilie et de cannibalisme, il a été condamné à 957 années de prison.