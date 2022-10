Ce samedi à la télé, RTL TVI va rechercher le plus beau toutou

Plus de 1000 candidats se sont inscrits au casting. Dans le jury choisi pour les départager, on retrouvera Jean-François Vanaken, seul juge international belge francophone toutes races. "Il sera particulièrement intransigeant sur les standards à respecter de chaque race", commente la chaîne dans un communiqué. On y verra aussi Chantal Bustin, directrice d’agence de casting canin pour la pub et la fiction. "Installée à Verviers, elle travaille tant en Belgique qu’en France et aura l’œil pour repérer les futures stars à quatre pattes."

La toiletteuse itinérante bruxelloise et spécialiste du relooking canin MJ Vantilborgh sera également de la partie. "Son franc parlé assumé ne sera pas du goût de tous…", précise la chaîne, qui a demandé à Sandrine Dans de compléter le jury,

Zinnekes et chiens de race

L’animatrice des matinales de Bel RTL et de L’amour est dans le pré est la maîtresse de deux bouledogues anglais – Higgins et Agatha – qu’elle adore par-dessus tout. Elle sera la voix des téléspectateurs, accueillera avec bienveillance les participants, et jugera avec son cœur.

"Je suis une amoureuse des chiens, comme Monsieur et Madame Tout-le-monde. Les chiens sélectionnés vont être suivis pendant quatre épisodes."

Au niveau des races représentées, la chance a été laissée à tous. "Il y aura aussi bien des zinnekes que des chiens de race, et autant de chiens bien éduqués que pas du tout (rires). Vous allez voir aussi qu’il y a beaucoup d’amour et beaucoup d’histoires à raconter entre ces chiens et ces maîtres. C’est une aventure humaine incroyable."

Après avoir été sélectionnés pour la finale par le jury, qui aura pointé du doigt un aspect à améliorer s’ils veulent remporter le titre, certains chiens seront suivis dans leur préparation à la grande finale. Ils iront à la rencontre des dresseurs, des toiletteurs et autres comportementalistes canins.

Comment les 12 finalistes vont-ils se préparer pour tenter de s’imposer ? Qui sera sacré plus beau chien de l’année ? "L’idée est de regarder cette émission en famille et de passer un très bon moment", conclut l’animatrice.

RTL TVI, ce samedi, 19.50