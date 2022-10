Thomas Ngijol comme un tigre sur la scène

Absent de la scène depuis six ans, Thomas Ngijol fait son retour avec le spectacle L’œil du tigre. Un titre qui fait clairement référence à Rocky III dans lequel Rocky n’est plus le petit boxeur pauvre et miteux des bas quartiers de Philadelphie mais devenu une star bourgeoise et friquée ayant un peu perdu le sens de sa passion. "Le Covid a un peu allongé le délai avant que je ne remonte sur scène parce que j’en avais envie avant le Covid mais il fallait aussi que j’aie des choses à dire: je ne monte pas sur scène juste pour occuper l’espace. Et je l’ai aussi fait pour mes filles. La petite dernière ne m’a pas encore vu en spectacle et j’avais besoin de lui faire vivre ça. C’est tellement exceptionnel pour elles. Du coup, j’ai eu envie de tout recommencer."