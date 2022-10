L’acteur Bill Murray accusé d’agression sexuelle

Un accord de silence à 100.000 dollars

L’acteur américain de 72 ans, originaire de l’Illinois, qui a joué dans plus de soixante films, dont Ghostbusters, Lost in Translation et The Tenenbaums, a versé 100 000 dollars à une jeune fille, membre du personnel de production, en guise de compensation pour l’avoir embrassée pendant le tournage de son dernier film.

"Murray pensait que cette femme beaucoup plus jeune flirtait avec lui. À un moment, ils se trouvaient tous deux à proximité d’un lit (…) Murray a commencé à embrasser son corps et à la chevaucher", détaille l’article, qui a eu accès au témoignage de la victime.

L’acteur a, depuis ces accusations, réagi lors d’une interview avec un journaliste de CNBC: "J’ai fait quelque chose que je pensais être drôle et ça n’a pas été pris dans ce sens", s’était-il justifié.

Des comportements inappropriés

Cette semaine, l’actrice Geena Davis a elle aussi accusé Bill Murray de comportements inappropriés, notamment des attouchements et du harcèlement moral, sur le tournage du film Quick Change en 1990. Lucy Liu, sa costar dans Charlie’s Angels, a aussi précédemment accusé l’acteur de comportement "inexcusable et inacceptable" sur le tournage du film en 2000.

Bill Murray risque d’être secoué par ce scandale à l’heure où un certain nombre de grosses pointures d’Hollywood, de l’ancien producteur Harvey Weinstein au réalisateur Paul Haggis en passant par l’acteur Kevin Spacey, ont été accusées d’abus et d’agressions sexuels.