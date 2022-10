L’histoire de NTM et du hip-hop en série sur Arte

Récompensée par le Grand prix au prestigieux festival lillois Séries Mania, cette série chorale en six épisodes de 52 minutes est disponible depuis hier en digital sur arte.tv, avant une diffusion en linéaire sur la chaîne franco-allemande à partir du 20 octobre, puis sur Netflix, son coproducteur.

Elle suit les jeunes Kool Shen et JoeyStarr, alias Bruno Lopes (joué par Anthony Bajon) et Didier Morville (Melvin Boomer), de leurs débuts dans le breakdance et le graffiti jusqu’à leurs premiers pas sur scène… Tout en mettant en lumière les autres pionniers de l’époque, tels que le DJ Dee Nasty (Andranic Manet) et sa compagne Béatrice (Léo Chalié) ou encore la graffeuse et danseuse Lady V (Laïka Blanc-Francard).

"C’est une histoire qui est éminemment collective", a justifié devant la presse en septembre Katell Quillévéré ( Réparer les vivants), co-créatrice de la série avec Hélier Cisterne ( Le Bureau des Légendes), Vincent Poymiro et David Elkaïm ( En thérapie). Fruit de trois ans de travail, la série s’appuie sur des "centaines d’heures de témoignages et d’entretiens" avec ses protagonistes, très impliqués dans le projet, selon la cinéaste.

Rock et rap

De quoi renforcer l’impression de reconstitution minutieuse que l’on ressent lors de la vision. Melvin Boomer, à l’origine danseur de breakdance au sol, a par exemple "passé des heures et des heures" à s’entraîner "à partir d’une petite vidéo de JoeyStarr" ado, lui danseur debout, rapporte Katell Quillévéré.

Cette quête de fidélité s’est heurtée à de nombreuses difficultés, notamment aux réticences de certains artistes de l’époque. Si Bando, pionnier du graffiti issu des beaux quartiers parisiens, s’est montré coopératif, son confrère Mode 2, à l’origine des pochettes des premiers albums de NTM, n’a lui pas autorisé l’utilisation de ses graphes.

La composition de la bande originale a également entraîné de nombreux "deuils", notamment pour des questions de droits.

La production a ainsi renoncé à Niagara mais s’est offert le titre Vitamine C, du groupe de rock expérimental allemand Can, pour un "billet de 20 000 euros". Car cette chanson "au solo de batterie quasiment permanent", sur lequel dansait le jeune JoeyStarr au Trocadero, "raconte la transition" méconnue entre le rock et le rap, détaille Hélier Cisterne.

« Fenêtre de tir »

En outre, "on a entièrement recréé un morceau" avec Kool Shen, JoeyStarr et leurs premiers collaborateurs DJ S et Reak, pour illustrer le premier concert du groupe de Seine-Saint-Denis.

C’est au détour d’une conversation avec Kool Shen, à l’affiche de Réparer les vivants (2017), qu’a germé le projet.

"On est tombé à un moment où Didier et Bruno se parlaient, relate Hélier Cisterne. C’est cette fenêtre de tir dans leur relation, de nouveau fermée aujourd’hui, qui a permis l’existence de la série et du film Suprêmes (2021) d’Audrey Estrougo, également co nsacré à leurs débuts", estime Katell Quillévéré.

De son côté, Arte entend ainsi continuer à "créer des histoires qui bizarrement n’existent pas et manquent en France", selon son directeur de la fiction, Olivier Wotling.

Signe que les temps changent, la plateforme Amazon Prime dévoilera le 13 octobre la deuxième partie de sa série documentaire sur le rappeur Orelsan, l’un de ses plus beaux succès.