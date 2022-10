PE: « Ce serait drôle si ça n’était pas vrai ! »

"Disons que j’avais trouvé un subterfuge au moment où les salles ont fermé. J’avais commencé à créer ce spectacle et d’un coup, tout fermait… Du coup, j’avais réussi à créer une “tournée barbecue” où je venais chez les gens, on respectait le nombre maximum de 15 personnes en extérieur et pendant la soirée, je jouais quelques morceaux du spectacle. C’est une expérience incroyable qui m’a apporté énormément. J’ai vraiment redécouvert mon métier."

Elio Di Rupo comme tête de turc

Maintenant, les salles sont remplies mais PE garde son esprit critique et continue d’épingler aussi bien les influenceurs, "surtout les mauvais" que les politiques avec comme tête de turc, Elio Di Rupo. "Quand je l’entends dire que la Wallonie pourrait être un modèle à suivre alors que ça fait 25 ans qu’il est là… Ça me rend dingue. Ce serait drôle si ça n’était pas vrai !"

Pendant le confinement, lorsque chaque Codeco tenait la Belgique en haleine, lui s’amusait à en décrypter la communication parfois un peu boiteuse. "La communication a été très mauvaise. Par exemple, lorsqu’ils sont venus à sept pour expliquer la “bulle de un” ! C’était un parfait non-sens."

Mais PE ce n’est pas qu’un homme de punchline: au fil du temps et des semaines de confinement, son spectacle a évolué et s’est enrichi. "À la base mon spectacle c’était une succession d’anecdotes mais petit à petit, j’ai eu envie de revaloriser le chemin que l’on parcourt pour parvenir à l’objectif que l’on s’était fixé: souvent le chemin est plus intéressant. Ça fait longtemps que je monte sur scène et les salles n’ont pas toujours été remplies, loin de là… En plus, je suis devenu papa et j’ai envie de transmettre ce message-là à mon fils: les échecs ne sont pas graves."

Des échecs et des refus, il en a connu mais il a néanmoins su fidéliser son public et rester lui aussi fidèle à ceux qui lui ont fait confiance dès le début. PE continue d’ailleurs de se produire dans de plus petites salles même si le Forum (dans le cadre du Voo Rire) est complet. " Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai fait des petites scènes avec dix personnes dans la salle dont ma famille et trois potes ! (rires). Je dois beaucoup aux frères Taloche aussi qui m’ont toujours fait confiance. Dans le métier, ce sont des gars incroyables qui se battent pour les humoristes: pendant la pandémie, ils ont créé une fédération pour les professionnels de l’humour parce qu’on n’était pas du tout représenté dans les débats sur le confinement et les salles fermées. Et ils sont vraiment fidèles: j’ai commencé par le concours au Voo Rire et cette fois, j’ouvre le festival dans la grande salle ! C’est un honneur. "

« PE raconte des histoires drôles »: le 15/10 au Forum de Liège, le 19/11 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Toutes les dates sur sa page Facebook.