« Vivre »: une chanson inédite de Michel Berger dévoilée (vidéo)

"Vivre" a été enregistré en 1980. Le morceau devait initialement figurer sur l’album "Beauséjour", aux côtés de chansons telles que "La Groupie du pianiste" et "Quelques mots d’amour".

Les paroles de ce titre inédit célèbrent la vie et la beauté de la nature.

Pourquoi seulement maintenant?

"Vivre" devait donc faire partie de son cinquième album. Si le morceau est passé à la trappe, c’est pour deux raisons. La première, simplement technique : il n’y avait plus assez de place sur le vinyle. La seconde, plus musicale : le titre était en décalage avec le reste de l’album. La chanson avait des sonorités qui rappelaient les années 1970, alors que l’album se voulait résolument ancré dans les années 1980, selon le directeur marketing du catalogue Warner David Dutreuil.

Il aura donc fallu attendre 42 ans après la sortie de "Beauséjour" et 30 ans après la mort de Michel Berger pour réparer cette mise à l’écart. "Vivre" figurera (enfin) parmi les chansons d’un nouvel album best of de l’artiste, dont la sortie est prévue pour ce mois d’octobre.