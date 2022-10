Raphaëlle Ricci sur le retour de la « Star Academy »: « J’espère que les participants seront protégés de la violence et la malveillance »

Si l’inoubliable "Raphie" ne fera pas partie de l’aventure, elle a tout de même partagé quelques mots sur le retour de la "Star Ac’". Dans un message publié sur son compte Facebook, la Française de 55 ans a souhaité "tout le succès qu’elle mérite" à cette nouvelle saison, qui, elle l’espère, "servira de nouveau à faire découvrir de beaux artistes, talentueux et bosseurs."

Une nouvelle Star Ac’ pour une autre époque

Bienveillante, Raphaëlle Ricci a rappelé ô combien il était important pour ces nouveaux Académiciens d’être protégés, et ce particulièrement à cette époque bien lointaine de celle qui a vu naître le programme musical. "J’espère qu’en ces temps un peu particuliers où tout devient sujet à polémique d’une minute à l’autre, où n’importe qui est jeté en pâture sur les réseaux pour des raisons souvent puériles, j’espère donc que les participants seront protégés de la violence et la malveillance d’un certain public ou de certains médias et pourront être suivis après leur sortie du château"

Selon l’ancienne prof d’expression scénique, "un artiste est souvent quelqu’un de fragile et sensible. La mise en lumière soudaine que procure cette émission est à double tranchant. Cela était déjà valable il y a 20 ans. Ça l’est encore plus aujourd’hui!"

Raphaëlle Ricci n’oublie pas également d’adresser un message aux nouveaux profs, dirigés cette année par Michaël Goldman : "Je souhaite également bon courage à l’équipe des profs qui va avoir fort à faire pour présenter un joli prime au public chaque semaine", a-t-elle confié.