À 75 ans, infatigable, il remonte sur la scène du Forum de Liège, ce dimanche 9 octobre avant la sortie d’un nouvel album. Nous l’avons rencontré chez lui, à Boncelles.

Alors comme ça, vous remontez sur scène à 75 ans. Qu’est-ce qui vous pousse encore à le faire?

Je ne suis pas le seul : mon ami Salvatore (NDLR : Adamo) le fait encore lui aussi. Je m’y plais toujours autant. Je le fais depuis bientôt 50 ans et arrêter, quand on a fait ça depuis si longtemps, c’est difficile. Évidemment, je lève le pied. Je fais moins de spectacles qu’avant. Là où on en faisait 150 par an, on n’en fait plus que la moitié.

En général, je fais un show de deux heures. Et parfois, on en fait deux le même jour. Mais entre les galas, je me repose

Mais physiquement, il faut encore pouvoir tenir.

C’est vrai, c’est du sport (rires). En général, je fais un show de deux heures. Et parfois, on en fait deux le même jour. Mais entre les galas, je me repose, je fais attention à ma santé. Je suis quelqu’un de calme et naturellement zen. Et puis, c’est vrai qu’on ne fait plus la scène comme quand j’avais 20 ans où on faisait un spectacle puis on ne rentrait pas! Il nous arrive encore de sortir après un concert avec les musiciens mais je ne vais plus en discothèque!

Ce concert à lieu au Forum, en quoi cette salle a-t-elle une saveur particulière?

C’est une salle mythique et charmante qui a un je-ne-sais-quoi qui me plaît. Son acoustique est très bonne. Elle représente un peu l’ancien music-hall.

Et avec le public liégeois, vous entretenez une relation particulière?

Je vis à Liège depuis presque toujours. C’est un peu la famille.

Cette fois, les paroles viennent de Claude Lemesle qui a notamment écrit pour Joe Dassin ou Nana Mouskouri.

Comment avez-vous travaillé sur ce nouvel album?

Au départ, j’ai écrit les mélodies mais je n’écris plus les textes. Heureusement, dans le cours de ma carrière, j’ai fait la rencontre de Michel Malory, un ancien compositeur de Johnny qui m’a écrit plusieurs chansons. Et, il y a quelques années, Johnny lui-même m’a écrit une chansonqui s’appelle Pour faire une chanson. C’est un très beau souvenir. Cette fois, les paroles viennent de Claude Lemesle qui a notamment écrit pour Joe Dassin ou Nana Mouskouri.

Et vous n’avez jamais eu envie de faire appel à la jeune génération d’auteurs?

On y a pensé! Peut-être que pour le prochain, je ferai appel à des paroliers de la nouvelle génération pour que cela soit différent. Ça serait une belle chose à tenter. Par exemple, j’aimerais beaucoup soumettre mes mélodies à Bénabar ou Thomas Dutronc mais il faut voir si ça colle. Il faut qu’ils comprennent qui je suis tout en y apportant quelque chose de neuf.

Vous parlez du prochain album. Vous n’êtes donc pas prêt à raccrocher.

Non (rires). Si Dieu nous prête vie… Je ne suis pas prêt à raccrocher; que du contraire! Pendant la période du Covid, j’ai écrit des tas de mélodies. Être coincé à la maison ne m’a pas posé de problème du point de vue de l’inspiration, c’était juste très problématique pour les concerts.

Qu’est-ce qu’on retrouve comme chansons sur «Je vous aime toutes»?

Des chansons mélodieuses comme toujours. Peut-être vais-je surprendre avec quelques chansons un peu différentes à ce que j’ai fait auparavant. Il y en a une qui évoque le Covid, une sur le temps qu’il nous reste… Et une très belle écrite par Salvatore Adamo.

+ En concert le 9/10 au Forum de Liège – Album «Je vous aime toutes», le 14/10.

«Je ne suis pas un chanteur pour dames»

Avec toutes les femmes sont belles, son tube le plus emblématique, Frank Michael a hérité de l’étiquette du chanteur charmeur. À 75 ans, c’est avec philosophie qu’il accepte l’étiquette et qu’il ne se bat plus contre ceux qui pensent qu’il chante toujours la même chose.

«C’est un costume qui me va bien même si je ne me considère pas comme un chanteur pour dames. Je dirais plutôt que je suis un chanteur de charme, ça me correspond mieux. Crooner, ça me va aussi, car j’ai une voix assez basse. Mais oui, je suis toujours un charmeur… avec quelques décennies de plus au compteur (rires).»

C’est bien normal d’avoir un public plus âgé. Il a vieilli avec moi.

Et quand il voit le public dans la salle, il constate que les «minettes» du début sont toujours bien présentes mais qu’elles viennent désormais avec leurs filles voire leurs petites-filles. «C’est bien normal d’avoir un public plus âgé. Il a vieilli avec moi. Mais c’est toujours un enchantement de voir les plus jeunes chanter mes chansons. J’aime beaucoup cette transmission.»