Franco Dragone était « un Beethoven de l’architecture scénique »

Son rayonnement en Belgique, on le connaît mais on peine un peu à se rendre compte du rayonnement qu’il avait à l’étranger.

À Las Vegas, son portrait est sur le Strip

"Je crois qu’en Belgique, on ne se rend pas bien compte de l’importance de Franco à travers le monde. À Las Vegas, à l’annonce de son décès, on a affiché son portrait sur le Strip ; le site du Cirque du soleil lui rend aussi un vibrant hommage et on parle de son décès jusqu’en Chine. Et ça, c’est évidemment parce qu’il était respecté pour ses qualités de metteur en scène mais ce qu’il parvenait à faire c’est utilisé les éléments locaux: où qu’il soit dans le monde, il racontait des histoires qui touchaient le cœur des gens, que ce soit en Russie, en Chine ou en Inde."

Ses spectacles ont attiré plus de 90 millions de spectateurs se jouaient dans le monde entier mais Franco Dragone continuait de s’émerveiller: "Il ne savait pas se reposer: à La Louvière, il y a un département casting qui continuait de chercher des artistes de rues en Belgique ou à Bombay. Il voulait trouver l’inouï. Comme il y a quelques jours encore, quand il regardait son Sancho décrocher la lune, avec des étoiles plein les yeux dans sa ville de la Louvière…"