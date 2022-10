Début du mois d’octobre 2012, c’est un OVNI en provenance de Corée du Sud qui truste les premières places dans les hit-parades du monde entier. Son nom? Psy, pseudo de Park Jae-Sang, chanteur de K-pop âgé de 34 ans à l’époque. Sa chanson Gangnam Style, d’un style parodique, est inspirée par le quartier chic de Gangnam-gu où Psy a grandi. Psy se moque résolument de ce quartier où habitent de nouveaux riches.

Déjà très connu en Corée du Sud, Psy devient une star internationale grâce à ce titre devenu célèbre pour sa chorégraphie du cheval, reprise par de nombreuses personnalités ( Britney Spears, Madonna …). Mis en ligne le 15 juillet 2012, le clip vidéo dépasse la barre du milliard de vues le 21 décembre 2012 (4 milliards à la mi-juillet 2021).

En juillet dernier, Psy a donné une interview à l’AFP dans laquelle il évoque la pression inhérente au succès. "Les choses sont devenues plus lourdes et plus difficiles parce qu’à chaque fois, je (devais) avoir ce genre de tube. J’avais une énorme dépendance à cette chanson… Mais vous savez, c’était il y a dix ans, alors maintenant je suis vraiment libre."

2002 Avril Lavigne – Complicated

En octobre 2002, une jeune canadienne de 17 ans est la nouvelle coqueluche des "teenagers"avec son titre Complicated. La jeune femme, qui peut paraître si petite derrière sa guitare, a du caractère. Mécontente des chansons qu’on lui propose à New York, c’est à Los Angeles qu’elle trouve l’inspiration en collaborant avec The Matrix, une équipe américano-britannique d’écriture de chansons composée de Lauren Christy, Scott Spock et Graham Edwards.

De ces sessions sort la chanson Complicated, qui sera le premier single de son album Let Go. Cette ballade pop-rock entre dans la liste des plus gros succès de l’année. Le titre parle des gens qui ont deux visages ou qui font semblant d’être quelqu’un d’autre (Je vois comment tu agis, Comme si tu étais quelqu’un d’autre et cela me frustre, La vie est ainsi). Le clip a été tourné par les frères Emmett et Brendan Malloy dans un skatepark à Eagle Rock Plaza.

En 2009, les lecteurs de Rolling Stone élisent "Complicated"comme le huitième meilleur single de la décennie.

1992 Vaya Con Dios – Heading For A Fall

En 1992, Vaya Con Dios est déjà un groupe bien installé en Belgique. Plusieurs singles ont connu un joli succès. Mais beaucoup de fans s’interrogent sur son avenir, après le départ puis le décès de Dirk Schoufs en 1991. De la formation originale, il ne reste plus que Dani Klein, entourée par Jean-Michel Gielen (qui a remplacé Willy Lambregt, alias Willy Willy).

Cela n’a pas empêché la chanteuse de se rendre en studio pour enregistrer un troisième album intitulé Time Flies, dont le 1ersingle, Heading for a Fall, rassure les fans. Sur ce titre groovy, on y retrouve toutes les qualités des précédents singles: la voix soul et maîtrisée de Dani Klein et des cuivres qui swinguent.

L’album se classera aux premières places dans plusieurs pays européens au point que Vaya Con Dios se lancera dans une première tournée mondiale.

1982 Yazoo – Don’t Go

Morceau iconique des années 80, Don’t Go profite de l’automne 1982 pour s’installer en tête des hit-parades dans une série de pays à travers le monde. On doit cette chanson à Yazoo, duo électro-pop formé par la chanteuse Alison Moyet et l’ex-fondateur et claviériste de Depeche Mode, Vince Clarke.

Originaires tous les deux de la ville de Basildon en Angleterre, ils ont fréquentéla même école de musique lors de leur jeunesse mais ils ne se connaissent pas. À la fin de l’année 1981, Alison Moyet publie une petite annonce dans Melody Maker afin de former un groupe… de blues! L’unique réponse provient de Clarke, qui a quitté avec fracas Depeche Mode

Au début de l’année 1982, le single Only You – repris un an et demi plus tard dans une version a cappella plus lente par les Flying Pickets – lance véritablement leur collaboration.

En mai 1982, le duo récidive donc avec Don’t Go qui mettra un peu de temps avant de conquérir l’Europe (rappelons qu’internet n’existait pas…). Le morceau très dansant, avec son intro au synthé reconnaissable entre toutes, fait fureur dans les discothèques. Le succès sera cependant bref. Après un deuxième album (ironiquement intitulé You and Me Both) porté par l’excellent single Nobod’ys Diary, les dissensions entre Clarke et Moyet deviennent trop importantes et le groupe se sépare. Clarke fondera l’éphémère The Assembly avec Éric Radcliffe avant de se fixer avec Andy Bell autour du projet Erasure.

1972 Demis Roussos – My Reason

Un peu plus d’un an après la sortie de son premier 45 Tours en solo ( We Shall Dance), Demis Roussos peut s’enorgueillir d’avoir publié l’un des tubes de l’été avec My Reason, une chanson dont l’orchestration prend quelques accents grecs dans l’introduction. Mélangeant l’anglais et le français, elle est extraite de l’album On The Greek Side Of My Mind enregistré à la fin de l’année 1971 (et qui sera rebaptisé plus tard Fire And Ice).

Elle a été écrite entre autres par Stélios Vlavianós, qui a été élève du musicien français Pierre Petit, alors directeur de l’École normale de musique de Paris.

1962 Little Eva – The Loco-Motion

Alors qu’en octobre 1962 les Beatles sortent leur premier 45 Tours Love Me Do, c’est une jeune chanteuse américaine de 19 ans qui est en tête des hit-parades avec le tube The Loco-Motion. Son nom: Eva Boyd, qui sera surnommée Little Eva.

Chanteuse de gospel depuis son enfance avec quatre de ses frères et sœurs au sein des Boyd Five, elle fait des ménages pour gagner sa vie puis devient baby-sitter pour les auteurs-compositeurs Carole King et Gerry Goffin, qui ont déjà connu le succès avec des titres comme Oh Carol ! chantée par Neil Sedaka et Will You Love Me Tomorrow des Shirelles, premier groupe de filles noires à devenir numéro un.

Qhand le couple écrit The Loco-Motion, ils pensent à la chanteuse Dee Dee Sharp pour l’interpréter. Mais elle refuse et c’est la version démo enregistrée par Eva qui sera proposée au nouveau label Dimension Records. Bingo: The Loco-Motion devient le 7esingle le plus vendu aux États-Unis en 1962.