Opex, le dernier album d’Arno sort ce vendredi: une ultime réunion de famille

Cet album – nommé Opex en hommage à un quartier d’Ostende où Arno a grandi – se veut comme une sorte de plongée dans la carrière d’Arno, avec des chansons en français ( La Vérité, Honnête…), du blues musclé ( One Night With You), sans oublier un trait d’humour et une dose de provocation ( Boulettes), ainsi qu’un duo avec sa chanteuse française préférée, Mireille Mathieu ( La Paloma Adieu).

"On n’est pas sur un disque fait de brols et d’inédits, mais vraiment sur un disque qu’Arno a voulu, commentait Damien Waselle, directeur de Pias Belgique, lors d’une récente écoute en compagnie de musiciens et d’amis à l’Archiduc. Il a tout donné, il a jeté toutes ses forces dans la bataille."

Fils et frère

Opex, c’est aussi un album de famille. L a Vérité, par exemple, est construite sur un rythme de Felix Hintjens, le plus jeune des deux fils d’Arno. C’est aussi lui qui a écrit I’m not gonna whistle, qui clôture le disque, et sur lequel on retrouve Peter Hintjens, le frère d’Arno, au saxophone. Un morceau au rythme enlevé et au son très eighties – à certains moments, on pense à Cure – et qui boucle la boucle, en quelque sorte.

"Les samples que Félix nous a envoyés avaient déjà une couleur assez années 80, explique Mirko Banovic, son fidèle bassiste, bras droit et producteur. Arno avait dans l’idée de faire un morceau assez instrumental et électronique, avec des impros de Peter au saxophone en duo avec Arno à l’harmonica."

Pour Peter, c’était une première de jouer sur un disque avec son frère. "Je joue du saxo dans mon groupe, mais c’est un autre genre de musique, plus années 70. Arno ne m’a pas demandé de jouer, il m’a dit ‘Tu vas jouer sur mon album’ et j’ai dit OK. Je pense que c’est réussi, car l’harmonica et le sax s’accordent bien. Je suis fier." Pour la petite histoire, la phrase qui est répétée durant toute la chanson ( I’m not gonna whistle) fait référence à la messagerie vocale d’Arno, où on pouvait l’entendre siffler…

Le côté familial d’ Opex se prolonge sur Mon grand-père, où Arno évoque son grand-père Charles Hintjens qui l’a emmené dans les bals populaires et lui a montré comment séduire les femmes. La famille s’élargit aussi aux amis, avec la reprise de I can dance (qui devient I can’t dance) morceau chanté à l’époque de Tjens Couter, le duo qu’Arno a formé dans les années 70 avec Paul Decoutere, son âme sœur décédée quasi un an avant lui, le 27 avril 2021.

Le son a beau être brut et l’urgence d’enregistrer palpable, on est pris par l’émotion en écoutant Take Me Back, l’un des grands moments de ce disque avec La Paloma Adieu, duo à distance avec Mireille Mathieu, où la voix fatiguée d’Arno se marie fort à propos à la voix puissante de la chanteuse avignonnaise. Du grand art.

Arno, « Opex », Pias.