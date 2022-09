Dans les coulisses de The Dancer, la nouvelle grosse émission de la RTBF : voici nos révélations (vidéos)

"On a déjà The Voice, mais on avait envie de toucher un autre domaine, explique Olivier Auclair, responsable des divertissements. La danse était assez en demande d’un contenu autour de cette discipline, d’une meilleure visibilité." Plus de 700 clubs de danse amateurs existent en Fédération Wallonie Bruxelles, "ce qui représente la seconde pratique sportive après le football amateur".

Chez nous, The Dancer est en cours de tournage depuis mercredi dans un studio EMG (le plus grand de Belgique, pouvant accueillir 650 spectateurs), à Vilvorde, en périphérie bruxelloise, où on a pu assister ce vendredi à l’une des sessions d’enregistrement des auditions.

L’émission, présentée par la dynamique et souriante Sara De Paduwa accompagnée d’Ivan Mutabazi, que l’on a déjà vu dans "L’escape show", a de quoi surprendre. Héloïse Blanchaert, chroniqueuse du "6-8" de Vivacité accueille, elle, les candidats "dans la salle de la réception". Installée derrière un bureau, elle s’entretient avec le ou les candidats, avant de laisser la parole à un proche que l’on aperçoit dans une capsule vidéo.

Héloïse Blanchaert accueille les candidats avant leur prestation sur scène. ©Eda Th. L.

Des candidats âgés de 8 à 61 ans, certains sont porteurs de handicap

"Cette émission n’est pas qu’un enchaînement de danses, ce sont avant tout les histoires de danseurs qui nous intéressent, souligne la productrice de la RTBF, Marie Fontaine. On a des personnes de toutes les régions du pays, dont la plus jeune a 8 ans et la plus âgée 61 ans." Le show se veut inclusif, avec certains danseurs porteurs de handicap.

©Eda Th. L.

Après le passage par la réception, le candidat emprunte un couloir avant de se retrouver sur la scène transformée en salle de danse dans laquelle se trouve un gigantesque miroir sans tain. Derrière celui-ci, se cachent le public et les trois coaches, Agustin Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola. Seul le public présent dans la salle détient tous les pouvoirs de vote (via son GSM). Si le candidat récolte 75% des votes, le miroir s’ouvre, lui permettant d’accéder à la suite de la compétition.

La salle où le public et les coaches s’installent. ©Eda Th. L.

À la fin des cinq émissions, les coaches devront chacun sélectionner trois candidats. Une fois les 9 danseurs (ou groupes) sélectionnés, la compétition se poursuivra, avec des workshops. Trois shows inédits seront ensuite diffusés.

Sur la piste de danse, le spectacle n’est pas décevant. Les danseurs, qu’ils soient en solo, en duo, voire en groupe offrent des performances impressionnantes. Le public est proche des danseurs. On peut apercevoir l’angoisse des candidats avant d’avoir la sentence... du public. Et franchement, difficile de ne pas ressentir d’empathie pour eux, ni pour les éliminés.

Des larmes dans la salle

On note beaucoup de générosité de la part des coaches envers les candidats. Agustin Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola n’hésitent pas à rejoindre la scène afin d’improviser quelques pas avec les talents.

De l’émotion, il y en a aussi. Comme cette jeune femme qui évoque son père aujourd’hui disparu et qui arrachera quelques larmes aux coaches et aux présentateurs. De quoi augurer un carton d’audience? Réponse début de l’année prochaine.