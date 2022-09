Habillée d’un costume de smartphone, Angèle parle de son addiction au téléphone et les réseaux sociaux. Avec un soupçon de culpabilité elle parle de cet objet qui contient toute notre vie et est tantôt spectateur tantôt protagoniste de nos joies et nos peines.

Comme souvent avec l’artiste belge, on retrouve Brice VDH à la réalisation du clip. "Brice a eu l’idée de nous faire nous tenir la main avec les comédiens et comédiennes du clip, pour montrer l’emprise fusionnelle qu’a ce simple objet du quotidien sur nous. Un spectateur ou protagoniste immuable de nos joies, nos failles et tant de choses", explique la Belge.

Fin décembre, Angèle sera en concert à Forest National pour 4 dates. De quoi offrir de belles fêtes à ses fans.