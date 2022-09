Mask Singer (TF1): une surprenante star internationale déguisée en chat, l’ours démasqué

Les indices affirmaient que la star avait été vue, entendue et lue par des millions de personnes dans le monde. Le portrait vidéo montrait un gâteau d’anniversaire avec le chiffre 90210 ou des références à des films d’horreur.

Pour les internautes et le jury, il n’y avait plus de guère de doute. Il ne pouvait s’agir que de l’actrice Tori Spelling. Elle a été une vedette de la série star des années 90 "Beverly Hills 90210" mais a aussi tourné dans des films d’horreur à succès comme "Scary Movie 2" ou "Scream 2".

Une autre personnalité a dû révéler son identité dans la soirée: l’ours. Là encore, depuis quelques semaines, le jury composé de Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou et Jef Panacloc n’avaient plus vraiment de doute. Mardi soir, l’ours a chanté "Born to be alive" de Patrick Hernandez. Au moment d’enlever son costume, et de se retourner face au public, l’ours a montré son vrai visage: c’était Christophe Beaugrand, l’animateur de TF1.

A noter que d’autres personnalités restent en compétition pour la demi-finale la semaine prochaine: l’éléphant, le singe, la tortue et la mariée.