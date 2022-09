Il revient cette fois avec un second livre de portraits, Modern Icons et autres rêveries subaquatiques et une exposition à la galerie liégeoise Liehrmann. "Cette fois, ce ne sont que des portraits, explique le photographe d’origine carolo. Il y a encore quelques nus mais moins que dans mon précédent travail."

Des femmes et quelques hommes quand même qui acceptent de plonger dans l’univers du photographe même s’ils ne sont pas des habitués de l’eau. "La recherche de modèles est un peu plus compliquée pour des photographies subaquatiques que pour un shooting classique. Non seulement je recherche des personnes qui correspondent à un projet bien défini que j’ai en tête mais en plus de ça, il ne faut pas qu’elles aient une phobie de l’eau, qu’elles parviennent à rester sous l’eau sans respirer et qu’elles comprennent assez vite mes instructions."

Pas évident donc, surtout lorsqu’Harry Fayt a une image bien précise en tête. "En ce moment, j’ai pas mal d’inspirations qui viennent de tableaux; il y en a d’ailleurs quelques-unes dans le livre, notamment une série sur Frida Khalo ou Les Trois Grâces . Et cela fait un bon moment que je recherche un homme qui pourrait incarner “mon” Vincent Van Gogh et je pense l’avoir enfin trouvé! Mes modèles ne sont pas forcément des mannequins, je peux être interpellé par un visage dans un bar ou dans la rue, par exemple."

Des crucifix, du plastique et des poissons

S’il puise son inspiration dans les tableaux de maîtres (v. encadré), Harry Fayt les arrange toujours à sa sauce. Tel David Lachapelle, un photographe qu’il affectionne particulièrement, Harry Fayt aime à montrer le monde tel qu’il est: "Dans mes photos, il y a du plastique qui flotte, des déchets, des choses pas très nettes… Mais c’est ça notre monde aujourd’hui. Je ne revendique pas de faire passer un message écolo dans mes photos mais si ça peut faire réfléchir un peu, tant mieux."

Et des détails, il y en a! Chaque cliché mérite que l’on s’y attarde, que l’on scrute les objets déposés sur les meubles, que l’on interprète les qui s’invitent de façon récurrente dans ses portraits. C’est le cas de ces poissons, par exemple: "C’est Jésus!, sourit-il. Mais il y a pas mal de références à la religion: des crucifix, des madones… Je m’interroge pas mal sur ce qu’on a fait de la spiritualité. Mais il y a aussi des références au Covid, à la PMA, à la commercialisation du corps humain, aux médias…"

Ressourceries et brocantes

Et, pour créer cet univers unique, Harry Fayt doit faire preuve d’imagination. Brocantes et ressourceries sont ses cavernes d’Ali Baba mais il construit aussi pas mal de décors, comme cet énorme hameçon sur lequel pose une sexy Bunny. "Pour le moment, je travaille sur un décor 100% belge pour une chaîne de télé japonaise qui va venir faire un shooting avec moi. Du coup, je prépare une scène pleine de belgitude avec des frites, le Roi, JCVD…"

Un univers à découvrir en grand format à l’exposition ou dans ce nouveau beau livre.

«Modern Icons et autres rêveries subaquatiques» disponible via www.harryfayt.com – Exposition à la galerie Liehrmann (4, boulevard Piercot à Liège) du 30/09 au 30/10 et au Yust Hotel (2, esplanade Simone Veil à Liège) jusqu’au 8/11.