Sheila fêtera ses 60 ans de carrière à Bruxelles : sa rétrospective, ses coups de gueule, ses projets (vidéo)

Un spectacle de deux heures et demie dans lequel Sheila compte passer en revue ses nombreux titres. "Ce qui m’excite dans ce genre d’aventure, c’est que je chante des titres récents, mais également d’anciennes chansons réorchestrées. Toutes sont refaites au goût du jour. C’est amusant, car il n’y a pas de routine."

Avec des titres correspondant aux étapes ayant jalonné sa carrière. Notamment Sheila avec ses couettes, en combinaisons à paillette, les rois mages, ou encore l’étape du disco "et ce mastodonte Spacer, avec ce succès mondial qui, plus de 45 ans après, reste incontournable", sourit Sheila. " Tous les jeunes dansent dessus aujourd’hui. J’ai donc un public de quatre générations."

Et alors que le temps est venu de jeter un œil dans le rétroviseur, un best-of sobrement intitulé "Sheila-Best of 60ème anniversaire" sortira fin octobre.

"Ce qui m’a marquée dans cette longue carrière, ce sont mes débuts, reconnaît Sheila. On est des pionniers. À l’époque, on est parti de rien, avec un côté très artisanal, des sons qui n’existaient pas. On réalisait un vinil de quatre titres en quatre heures. La musique d’aujourd’hui est aseptisée : tout passe par les machines avec des effets. Ce qui me manque, c’est ce côté artisanal, où ce sont juste les âmes et les énergies des gens qui fusent, pas les machines."

« Les nanas de ma génération boycottées en radio »

Sheila enchaîne : "Je ne serai jamais has been. (Rires.) J’arrêterai avant." Sauf que son avenir est toujours assuré. Le public continue de la suivre. Surtout que Nile Rodgers lui a reproduit Law of Attraction. "Dans six mois ou un an, ce sera un aussi grand tube que Spacer", annonce Sheila, avec quelques regrets. "Aujourd’hui, je me rends compte qu’en France, on n’entend en radio aucune nana de ma génération. C’est de l’antiféminisme, parce que ce métier est géré par des hommes. Il va falloir que ça bouge dans ce métier. Moi, après, je m’en fous, car j’ai du boulot."

Concernant les Enfoirés, Sheila se dit "surprise de ne jamais avoir été contactée" pour y participer, elle qui connaissait Coluche. "Ce n’est pas grave, c’est devenu autre chose. C’est un groupe, ils s’amusent entre eux. Le résultat est bien, mais on ne joue pas dans la même cour."

« Je suis poursuivie par les selfies »

Si elle adore la Belgique ( "J’aime les Belges"), qu’elle y connaît "plein de gens", qu’elle aime ce pays "où on sait encore se dire bonjour quand on arrive quelque part", "que j’y aimes bonnes adresses, et mes potes", Sheila n’y passe pas inaperçue.

"Je suis poursuivie par les selfies. Que je fais, mais en photo", sourit-elle. "Les selfies quand t’as 20 ans tu t’en fous, mais quand t’a passé 40, t’as un peu une tête de poisson. (Rires.) Donc, je préfère faire des photos. Mais ce qui me fait rigoler, c’est que j’ai fait faire des cartes postales à dédicacer, et je me retrouve avec ça comme une idiote. C’est là que je me dis que j’ai pris un petit coup de pelle. (Rires.)"