Sa mort, ses projets...: Chantal Goyase confie avant son retour en Belgique (vidéo)

Elle n’a éludé aucune question, la chanteuse française Chantal Goya. Avec le même enthousiasme qui la caractérise depuis ses débuts, il y a 40 ans déjà. Le même sourire aussi, elle a à cœur de répondre à chaque question. Celle qui se définit comme ayant bon caractère hoche néanmoins un peu de la tête lorsqu’on évoque ses 80 printemps qu’elle a fêtés en juin dernier. "Alors, là, je me fiche complètement de mon âge, on ne m’en parle jamais", dit-elle. "Ce n’est pas grave", ajoute-t-elle, avant de poursuivre son propos.

Lorsqu’on évoque une retraite, elle balaye la question d’un revers de la main. Parce qu’elle ne compte pas s’arrêter de monter sur scène. "On n’en a pas encore fini avec moi: les enfants, leurs parents et grands-parents continueront encore à me voir sur scène", explique l’îcone de plusieurs générations.

La mort, elle n’en a pas peur. "Je ne sais pas comment je voudrais mourir", dit-elle. "De toute manière, quand on part, on part." Elle sourit. Car ce n’est certainement pas pour maintenant, elle qui garde l’allure d’une éternelle jeune fille, comme pour sa première apparition à la télévision au temps des yé-yé, en décembre 1964. "Elle s’arrêtera quand Chantal Goya? Comme la reine d’Angleterre, quand je serai partie. (Rires) Même si je partirai beaucoup plus tard. J’ai un décalage énorme avec mon âge. Quand je demande aux enfants quel âge j’ai, ils répondent 50 ans. Cela correspond à mon énergie. Ça vient de ma famille... Ma grand-mère est partie à 104 ans, la maman de Jean-Jacques à 105 ans et mon arrière-grand-mère, à 108 ans en se coiffant avant de tomber. Moi, ça va faire un truc pareil. Plus sérieusement, je ne m’arrêterai jamais. Sauf s’il n’y a plus de public dans la salle. Je ne suis quand même pas maso. Mais je pense qu’il y aura toujours quelqu’un dans la salle..."Si elle ne compte donc pas arrêter la scène, elle compte encore bien vivre plusieurs décennies, comme d’autres membres de sa fille. Là, Chantal Goya l’avoue: elle croit surtout à une vie après la mort. "Je sais que là-haut ça continue!"

Vous m’habillez de la tête aux pieds avant d’arriver là-haut...

Chantal, vous y feriez quoi là-haut?

D’abord, je ne veux pas y arriver à poil, je vous préviens! Vous m’habillez de la tête aux pieds, même avec des baskets pour pouvoir courir. Ce que je vais faire? Retrouver tous les amis que j’aimais. Car en fin de compte, on s’aperçoit que la vie passe très vite. Jean-Jacques Debout, mon mari, a beaucoup de mémoire, il l’a écrit dans un livre, "La couleur des fantômes", où il raconte ses anecdotes avec Johnny, Barbara… Des gens tellement simples, comme Louis de Funès, Bourvil. Les plus grands étaient près de moi. Aujourd’hui qu’ils ne sont plus là, ils me manquent beaucoup. D’ailleurs, je ne connais pas la nouvelle génération, je ne sais pas ce qu’ils font, je ne comprends pas ce qu’ils chantent. Ils ont un langage que je ne comprends pas. Moi, je suis d’une autre génération et je ne suis pas concernée. Je pense que leur génération est très dure et très compliquée. Je n’aimerais pas avoir 20 ans aujourd’hui. Ce n’est pas évident. Nous, on était les pionniers de tout, alors que la vie d’aujourd’hui, c’est Internet. Mais moi, quand j’achète des choses sur le Web, rien ne me va. Je les donne à mes voisins qui n’en veulent pas non plus. Je suis encore de l’époque où je dois toucher, essayer des vêtements… Les réseaux sociaux, je n’y vais pas. J’ai une page, et on me donne le résumé.

Toute petite déjà, je protège mon père des Viêt-Cong qui voulaient le tuer. J’avais quatre ans et je me sauve de la maison et je dis à toute l’armée: vous ne tuerez jamais mon père, ce n’est pas possible.

Née Chantal de Guerre en Indochine, à Saïgon, vos parents vous ont apporté une éducation, des valeurs. Vous êtes l’aînée d’une famille de cinq enfants. C’est là justement que démarrent, les responsabilités, la capacité à assumer pour les autres?

Complètement. Parce que toute petite déjà, je protège mon père des Viêt-Cong qui voulaient le tuer. J’avais quatre ans et je me sauve de la maison et je dis à toute l’armée: vous ne tuerez jamais mon père, ce n’est pas possible. Maman, quant à elle, m’a toujours tout appris très jeune.

Une bande dessinée, mais aussi une nouvelle tournée

Entre autres projets, vous allez repartir en tournée avec un autre spectacle après «Le Soulier qui vole», mais vous allez aussi sortir une bande dessinée?

©D.R.

"Intrépide Chantal", qui sortira en octobre, retrace mon parcours depuis ma naissance à Saïgon. Je veux que cette petite fille, Chantal, soit vraiment celle que j’ai été. Qu’on comprenne pourquoi j’ai cette énergie depuis mes quatre ans...