À 85 ans, Marc Danval, voix culte de la radio La Première, a rejoint ses étoiles

D’abord tenté par une carrière de comédien de théâtre, vœu rapidement brisé par son appel sous les drapeaux, pour le service militaire alors de rigueur, Marc Danval a paradoxalement trouvé sa voie au sein de l’armée, laquelle lui offrira l’opportunité de faire de la radio. "J’ai toujours eu beaucoup de chance", confiait-il au moment de brosser son portrait, fin 2019, et alors qu’on allait fêter en grande pompe le trentième anniversaire de La troisième oreille.

Sur une autre planète

De la chance, mais aussi du talent et pas mal d’intuition puisque son émission, créée en 1998 et dont le principe consistait à puiser dans le passé des pépites musicales parfois oubliées, demeurait, malgré le temps, l’une des plus appréciées du public, même le plus jeune. Ce dont il était très fier, et à juste titre: "Les gens me disent qu’ils ont l’impression de passer une heure sur une autre planète, optimiste, hors du temps. Alors qu’aux infos, il n’y a que des merdes dans le monde", disait-il encore en décembre 2019.

Son timbre de voix, reconnaissable entre tous, y était sans doute pour beaucoup. Mais également, et peut-être plus encore, la façon qu’il avait de sertir ses émissions de mille anecdotes puisées dans une existence hors du commun, qui l’a vu fréquenter Cocteau, Vian, Armstrong (Louis, pas Lance), être reçu chez Sacha Guitry (un de ses "dieux ", reconnaissait-il) ou recevoir, dans son antre bruxellois, dont les murs étaient tapissés de livres, le mythique jazzman Chet Baker.

Né à Ixelles sous le nom de Marc Severants, qu’il modifiera en "Danval" fin des années 50, en référence au nom de jeune fille de sa mère (Danvoie), ce grand gastronome (il a écrit plusieurs bouquins célébrant la bonne chère) savait mettre ses auditeurs en appétit, et choisissait avec soin les "galettes" – des 78, 45 et 33 tours – qu’il comptait diffuser à l’antenne.

Au sein de sa collection personnelle, mais aussi en écumant les brocantes pour y dénicher, là encore, des disques devenus introuvables. "Les gens ne savent pas ce qu’ils vendent, alors je prends un air dégoûté et je dis que ça ne vaut rien !", avouait-il parfois, avec ce sourire malicieux qu’on lui connaissait.

Encore une émission dimanche dernier

L’homme, qui fut un contributeur régulier de plusieurs périodiques généralistes et spécialisés, était également l’auteur d’un recueil de poèmes et de plusieurs biographies. Il a, en outre, été honoré en 2006 par un Django d’Or pour son rôle moteur sur la scène du jazz en Belgique par la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM).

Sa disparition, à 85 ans, a surpris tout le monde du côté de la RTBF, pour laquelle Marc Danval avait encore enregistré une émission en direct dimanche dernier. "Je n’en ai pas besoin pour vivre, mais c’est indispensable pour moi de travailler", s’amusait-il, toujours en 2019, lorsqu’on s’étonnait de son inextinguible curiosité. "Je crois, ajoutait-il, que je ne m’arrêterai que si je deviens gâteux, ou gravement malade. Ou que je claque, bien sûr." Le sens de la formule, toujours et à jamais.