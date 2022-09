Chantal Goya de retour en Belgique: «Je n’arrêterai jamais d’être sur scène» (vidéo)

Vous revenez présenter «Le Soulier qui vole». L’avez-vous modernisé?

Non. C’est exactement pareil. Avec les mêmes costumes d’époque, les mêmes musiques. On a juste ajouté une chanson, "Toi mon Doudou". Je suis là pour faire rêver les quatre générations qui me suivent, pendant une heure et demie.

Je sors de ma chambre, je me maquille, et hop, en avant, sur scène.

Vous débordez d’énergie. Y a-t-il une préparation particulière avant de monter sur scène?

Rien du tout. Je sors de ma chambre, je me maquille, et hop, en avant, sur scène. Cela fait partie de ma vie. Si je n’avais fait que des disques, je ne serais plus là. Mais mon moteur, c’est la scène. Avec le plaisir de voir le public, d’être avec lui, de partager le bonheur des quatre générations qui connaissent mes chansons par cœur, et de les rassurer. Parce qu’ils me disent que je les rassure.

À 80 ans printemps, comment expliquer ce succès?

Alors, là, je me fiche complètement de mon âge, on ne m’en parle jamais. Par contre, il est important de savoir que, quand j’ai débuté, Jean-Jacques voulait que ce soit les plus jolis spectacles qui existent sur la planète pour les enfants. Il savait que j’étais faite pour le théâtre. Il savait que je devais être quelqu’un dans une enveloppe, avec des jolis décors et des costumes. On s’est entourés des plus grands costumiers.

Je ne m’arrêterai jamais. Sauf s’il n’y a plus de public dans la salle. Je ne suis quand même pas maso.

Elle s’arrêtera quand Chantal Goya?

Comme la reine d’Angleterre, quand je serai partie. (Rires) Même si je partirai beaucoup plus tard. J’ai un décalage énorme avec mon âge. Quand je demande aux enfants quel âge j’ai, ils répondent 50 ans. Cela correspond à mon énergie. Ça vient de ma famille... Ma grand-mère est partie à 104 ans, la maman de Jean-Jacques à 105 ans et mon arrière-grand-mère, à 108 ans en se coiffant avant de tomber. Moi, ça va faire un truc pareil. Plus sérieusement, je ne m’arrêterai jamais. Sauf s’il n’y a plus de public dans la salle. Je ne suis quand même pas maso. Mais je pense qu’il y aura toujours quelqu’un dans la salle...

Je dors bien et je bois beaucoup d’eau. Je n’ai jamais fumé, je n’ai jamais bu d’alcool de ma vie.

Vous vous entretenez beaucoup?

Rien du tout. Je fais moi-même mon maquillage. Je dors bien et je bois beaucoup d’eau. Je n’ai jamais fumé, je n’ai jamais bu d’alcool de ma vie. Et, la nuit, je n’arrive pas à sortir comme vous tous, à parler des heures entières à refaire le monde. Quand j’ai chanté, c’est fini. La robe est dans un placard, c’est l’autre qui arrive et qui va faire la vaisselle, le ménage...

Aujourd’hui, ils me demandent tous des selfies. J’adore! Que je sois maquillée ou pas, coiffée ou pas, ce n’est pas grave! Je ne suis pas mannequin, je suis Chantal Goya.

Quel regard portent les enfants sur vous?

Aujourd’hui, c’est encore plus la folie qu’hier, ils me demandent tous des selfies. J’adore! Que je sois maquillée ou pas, coiffée ou pas, ce n’est pas grave! Je ne suis pas mannequin, je suis Chantal Goya, point barre. Les enfants me disent souvent que je suis tellement simple que je fais partie de leur famille…