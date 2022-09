À Londres, Damien Hirst expose des NFT et brûle ses peintures

Dans la galerie de Damien Hirst, dans le sud de Londres, des panneaux montrent sur plus de 5 mètres de haut 10.000 peintures de l’artiste de 57 ans sur des feuilles A4. Des points multicolores à perte de vue. Et au verso des feuilles, le titre de l’oeuvre: des phrases manuscrites tirées des chansons préférées de l’artiste. "Dead bird" (Oiseau mort), "I can see it now" (Je peux le voir maintenant), "Spending as a millionnaire" (Dépenser comme un millionnaire), etc. À l’étage de la galerie, six cheminées n’attendent que d’être utilisées.