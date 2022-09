La joie contagieuse de la DJ bruxelloise Rokia Bamba à FrancoFaune (Écoutez)

L’affiche de cette 9eédition est particulièrement féminine (57% des projets sont portés par des femmes) comme en témoigne la carte blanche offerte par FrancoFaune à Rokia Bamba, "C’est une formidable opportunité de faire découvrir mon univers au public, explique-t-elle pleine d’entrain. Mon but, c’est de montrer la pluralité, la diversité et l’émergence musicale qui existe à Bruxelles et dont tout le monde n’a pas forcément conscience."

Avec un style hors frontière, mêlant les musiques africaines et américaines, Rokia Bamba mixe, au propre comme au figuré, les genres et ne se fixe aucune limite dans l’audace. "Mon métier consiste à ouvrir mes oreilles et à faire partager mes découvertes au plus grand nombre. Ces découvertes, je les fais dans les bars, en rue, en voyage… j’échange beaucoup avec les gens que je rencontre." On peut d’ailleurs s’en rendre compte aux invités qu’elle a convié pour "sa"soirée: Kipili, Muyo et Bleuroise.

De la musique et un défilé participatif

"Muyo, c’est une artiste electro émergente que j’ai découverte sur Insta. Bleuroise, c’est un peu une mini-moi: un électron libre avec des racines congolaises assumées qui est toujours en recherche de nouveautés. Et enfin, Kipili qui mêle le reggae, la pop et la chanson française. Ce sont trois univers particuliers qui se marient très bien et je suis sûre qu’on va avoir une très belle soirée."

Interdépendance s’offrira aussi une carte noire: un espace de création autour des colonies. "Je voulais un espace où en tant qu’afro-descendant, on peut explorer sa négritude."

Mais Rokia Bamba ne voulait pas s’en tenir à la musique et aux mots. "J’ai aussi invité des artistes qui évoluent dans la mode comme Julie Menuge qui utilise des patchworks du monde pour en faire de vraies œuvres d’art." Il y aura également Erratum Fashion (incarné par Ciré Kaba) et Baux (Badi) qui réalise des tenues streetwear à partir d’archives congolaises. Et tout ce beau monde invitera le public à s’emparer de ces vêtements pour un joyeux défilé participatif.

Enfin, Rokia Bamba prendra place derrière ses platines pour faire danser le public avec éclat.

Le 1/10 au PianoFabriek