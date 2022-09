Les événements se déroulent environ cinq ans avant Rogue One: A Star Wars Story et l’histoire s’intéresse particulièrement au pilote de l’Alliance rebelle, Cassian Andor (campé par Diego Luna).

On l’aura compris, c’est la Rébellion dans tout ce qu’elle a de courageux et de romanesque qui sera mis en avant dans cette série préquel aux forts accents de thriller là ou The Mandalorian ne cachait pas ses références au western.

En choisissant d’exploiter la période post- Revanche des Sith (Episode III) et pré- Nouvel Espoir (Episode IV), les producteurs entraînent volontairement les spectateurs dans une période pleine de dangers, de tromperies et d’intrigues.

Étonnamment, cette période trouble résonne avec celle que nous vivons en ce moment. Choisir son camp, tenir bon quoi qu’il en coûte, assumer courageusement ses choix même lorsque certains souhaiteraient emprunter une voie plus simple, comprendre les enjeux au-delà de sa destinée personnelle… Les parallèles avec une guerre injuste et pas si lointaine sont vraiment troublants.

Ces détails, les effets spéciaux, la mise en scène toujours soignée et le casting plus que crédible font d’ Andor bien plus qu’un divertissement de grande consommation, même si les deux premiers épisodes sont un peu trop lents à notre goût (mais accrochez-vous, ça en vaut la peine).

La série met entre autres en scène Diego Luna (très crédible et habité par le courage), Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård et Forest Whitaker qui, avec sa stature, impose immédiatement le respect.

De la belle ouvrage à déguster avec sagesse.

Trois premiers épisodes disponibles dès aujourd’hui sur Disney +.