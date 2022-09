Samira qualifiée pour la finale de Masterchef… mais elle n’y participera pas

La mécanique du jeu a été changée en dernière minute et c’est donc Clara, deuxième lors de l’épreuve de Maury, qui est sélectionnée directement pour le banquet final. Marc-Amaury et Zachary s’affronteront mardi prochain en début d’émission pour la rejoindre. L’un des deux rejoindra Clara pour l’épreuve du banquet final, avec à la clé en cas de victoire la somme de 100000 euros.

Quant à notre compatriote Samira, elle prend les choses avec philosophie. "J’ai pu sortir de l’hôpital rapidement et j’ai quand même pu aller leur faire un coucou lors du tournage et dire au revoir aux chefs, rigole Samira. Au plus j’ai avancé dans le concours, au plus je pensais avoir mes chances. Mais je n’ai aucun regret. Je préfère 1000 fois mon fils à remporter un concours à la télé."

La candidate belge a reçu comme proposition de reparticiper aux sélections finales pour une prochaine saison. "Mais au vu des audiences, je ne suis pas sûre qu’il y en aura une…"

Dans l’immédiat, Samira a quelques projets sur le feu, mais elle ne peut pas encore les évoquer tous, pour des raisons de confidentialité. "Pour l’instant, je continue mon métier de puéricultrice. Mon rêve serait de pouvoir continuer de cuisiner à la télé, à la radio ou sur les réseaux et qui sait peut-être un jour ouvrir mon restaurant avec mon mari Karim, avec un projet de cuisine fusion comme nous l’avions présenté dans My Tiny Restaurant sur Tipik."