House of Cards: l’actrice Marva Hicks est décédée à l’âge de 66 ans

"L’amour qu’elle avait pour son mari, sa famille, les amis et la communauté du divertissement ne connaissaient pas de limites", a confié sa famille dans un communiqué.

Peu après sa disparition, plusieurs de ses confrères ont aussi réagi sur les réseaux sociaux. Parmi eux, on retrouve, la comédienne Felicia Bosewell et l’acteur Stevie Rosen.

Une carrière remarquable

Au cours de sa carrière, Marva Hicks a marqué la chanson américaine. Après un premier album studio en 1991, cette artiste originaire de Virginie sort un single à succès: Never Been in Love Before. Ce titre la propulse sur scène aux côtés de Michael Jackson et Stevie Wonder lors de tournées internationales.

La chanteuse se fait aussi une réputation à Broadway. En 1997, elle intègre la troupe de la mythique comédie musicale The Lion King et rejoint en 2004 la distribution originale de Caroline and Change, entre autres.

Marva Hicks, c’est également une tête connue dans le monde du cinéma et des séries. Elle apparaitra notamment dans Star Trek Voyager, La Loi de Los Angeles et Dingue de toi, mais aussi dans House of Cards, Daredevil ou encore Blacklist.